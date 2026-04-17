Знижки до 40%: у "АТБ" цінопад на крабові палички та інші морепродукти

Вартість продуктів знизили майже вдвічі

У мережі супермаркетів АТБ продовжують діяти знижки на різні продукти. Цього тижня до акційного списку, зокрема потрапили морепродукти та риба.

Про це повідомляє "Телеграф". Вигідні пропозиції продовжуватимуть діяти до 21 квітня.

Товари по акції:

крабові палички Водний Світ охолоджені 420 г подешевшали на 40%: 90,90 грн замість 153,90 грн

ікра Водний Світ Мойви 100 г — мінус 35%, 56,90 грн замість 87,60 грн.

ікра імітована День у День 250 г зі смаком горбуші — 45,40 грн замість 69,90 грн, знижка 35%.

Знижки в АТБ

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

