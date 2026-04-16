Найдорожча у "Metro" - майже 370 грн: де купити каву Jacobs на 170 грн дешевше

Марина Бондаренко
Автор
Найдешевший напій продається точно не в "АТБ"
Найдешевший напій продається точно не в "АТБ". Фото Колаж "Телеграфу"

Варто передивитись актуальні цінники, поки тривають знижки

Ціни на одну й ту саму каву в різних супермаркетах можуть відрізнятися настільки, що покупці ризикують переплатити майже вдвічі.

Журналісти "Телеграфу" перевірили, де зараз вигідніше купувати популярну Jacobs Monarch (100 грамів) і яка мережа пропонує найнижчу ціну. Дані взяли у "GoToShop".

Найнижчу ціну зафіксовано в мережі "Фора" — 193,90 грн. Це суттєво дешевше, ніж у конкурентів, і саме тут покупці можуть найбільше зекономити.

У мережі "АТБ" ця ж кава коштує 329,00 грн, що на 135 грн дорожче. В "ЕкоМаркеті" ціни ще вищі — від 334 до 339 грн, тобто різниця з найвигіднішою пропозицією сягає приблизно 145 грн.

Схожа ситуація і в інших магазинах: у "Сільпо" ціна коливається від 324 до 364 грн, а в "Metro" — від 344,52 до 366,12 грн.

Де купити 100 грамів Jacobs Monarch дешевше та зекономити до 170 гривень
Де зекономити на каві. Фото: "GoToShop"

Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією перевищує 170 грн за одну упаковку.

Де купити 100 грамів Jacobs Monarch дешевше та зекономити до 170 гривень
Економія на 100 грамах Jacobs Monarch. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" подешевшала ковбаса. Знижки місцями сягають аж 40%. Найбільше зекономити вдасться на салямі — майже 270 гривень. Варто зайти до магазину.

#Ціни #Кава #Знижки