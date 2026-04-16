Найдорожча у "Metro" - майже 370 грн: де купити каву Jacobs на 170 грн дешевше

Ціни на одну й ту саму каву в різних супермаркетах можуть відрізнятися настільки, що покупці ризикують переплатити майже вдвічі.

Журналісти "Телеграфу" перевірили, де зараз вигідніше купувати популярну Jacobs Monarch (100 грамів) і яка мережа пропонує найнижчу ціну. Дані взяли у "GoToShop".

Найнижчу ціну зафіксовано в мережі "Фора" — 193,90 грн. Це суттєво дешевше, ніж у конкурентів, і саме тут покупці можуть найбільше зекономити.

У мережі "АТБ" ця ж кава коштує 329,00 грн, що на 135 грн дорожче. В "ЕкоМаркеті" ціни ще вищі — від 334 до 339 грн, тобто різниця з найвигіднішою пропозицією сягає приблизно 145 грн.

Схожа ситуація і в інших магазинах: у "Сільпо" ціна коливається від 324 до 364 грн, а в "Metro" — від 344,52 до 366,12 грн.

Де зекономити на каві. Фото: "GoToShop"

Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією перевищує 170 грн за одну упаковку.

Економія на 100 грамах Jacobs Monarch. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

