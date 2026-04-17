Скидки до 40%: в "АТБ" ценопад на крабовые палочки и другие морепродукты

Стоимость продуктов снизили почти вдвое

В сети супермаркетов "АТБ" продолжают действовать скидки на различные продукты. На этой неделе в акционный список, в частности попали морепродукты и рыба.

Выгодные предложения продолжат действовать до 21 апреля.

Товары по акции:

крабовые палочки Водный Мир охлажденные 420 г подешевели на 40%: 90,90 грн. вместо 153,90 грн;

икра мойвы "Водный Мир" 100 г – минус 35%, 56,90 грн вместо 87,60 грн;

икра имитированная День в День 250 г со вкусом горбуши – 45,40 грн вместо 69,90 грн, скидка 35%;

Скидки в АТБ

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

