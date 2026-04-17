Сири від 55 грн та йогурти — 23 грн: актуальні акції на молочні продукти в "АТБ"

В мережі супермаркетів "АТБ" до 21 квітня діють приємні знижки на молочну продукцію, що дозволяє покупцям суттєво зекономити на щоденних покупках.

У молочному відділі представлено одразу кілька популярних позицій за зниженими цінами. Про це написав "Телеграф".

Зокрема, твердий сир "Комо" Голландія та Традиційний (135 г) подешевшав на 35% — до 55,50–56,90 грн замість 85–88 грн. Сири Ryki Цезар, Маасдам та Едам також продаються зі знижкою 30% — по 61,90 грн. Вигідна пропозиція діє і на сир "Своя Лінія" (160 г), який коштує 59,90 грн замість 85,90 грн.

Вигідні ціни на молочку в мережі "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Серед йогуртів також чимало акцій. "Галичина" Манго-папайя (240 г) можна придбати за 25,50 грн зі знижкою 34%. Йогурти "Злагода" (0,75 кг) подешевшали на 32% — від 42,50 грн. Продукція "Лактонія" зі смаками персика та абрикоса з маракуєю і чіа коштує 22,90 грн замість 33,90 грн.

Окремо варто відзначити згущене молоко "День у День" у стіках (15 г), яке продається зі знижкою 41% — по 5 грн.

Йогурти та згущене молоко зі знижками понад 40%. Фото: скріншот з магазина

