Супермаркети ставлять фейкові знижки? Експерт розвінчав головний міф щодо акцій

Трюк із цінниками неможливий через велику кількість торгових мереж

Популярний міф про те, що магазини роблять "штучні" знижки – не доречний для продуктових мереж. Здебільшого акції реальні.

Про це у коментарі "Телеграфу" пояснив експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук.

Детальніше в матеріалі: "Пастка чи реальна вигода? Маркетолог відкрив правду про знижки -50% у супермаркетах".

За його словами, міф про "штучні" знижки (коли спочатку ціну завищують, а потім зменшують) не відноситься до продуктових мереж.

"У продуктових мережах — ні. Я такого не чув. Переважно це реальні знижки, і ніхто так, як на Чорну п'ятницю, не діє", — сказав експерт.

Поліщук пояснює це тим, що продуктових магазинів дуже багато і порівняти ціни на ті чи інші товари легко. Бо ніхто так не намагається робити.

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" можна заощадити до 300 гривень на популярних напоях — каву та чай.