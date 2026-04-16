Супермаркети ставлять фейкові знижки? Експерт розвінчав головний міф щодо акцій
Трюк із цінниками неможливий через велику кількість торгових мереж
Популярний міф про те, що магазини роблять "штучні" знижки – не доречний для продуктових мереж. Здебільшого акції реальні.
Про це у коментарі "Телеграфу" пояснив експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук.
Детальніше в матеріалі: "Пастка чи реальна вигода? Маркетолог відкрив правду про знижки -50% у супермаркетах".
За його словами, міф про "штучні" знижки (коли спочатку ціну завищують, а потім зменшують) не відноситься до продуктових мереж.
"У продуктових мережах — ні. Я такого не чув. Переважно це реальні знижки, і ніхто так, як на Чорну п'ятницю, не діє", — сказав експерт.
Поліщук пояснює це тим, що продуктових магазинів дуже багато і порівняти ціни на ті чи інші товари легко. Бо ніхто так не намагається робити.
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" можна заощадити до 300 гривень на популярних напоях — каву та чай.