У "АТБ" діють великі знижки до 50% на цукерки, шоколад і печиво: що є у списку

Найбільша акція триває на чотири види цукерок

У мережі супермаркетів "АТБ" стартувала нова акційна пропозиція на кондитерські вироби, яка діятиме до 21 квітня. Покупцям пропонують знижки на популярні солодощі — від шоколаду та цукерок до печива й халви.

Які саме продукти потрапили під знижки та скільки можна зекономити

Найбільша знижка становить до 50%. Зокрема, цукерки "Конті Джек" подешевшали майже вдвічі — з 386,90 грн/кг до 192,90 грн/кг. Тобто економія складе майже 200 гривень. Аналогічна акція діє на "Золотий Запас Білочка", "АВК Королівський шарм" та "Т Престиж суфле".

Шоколад також бере участь у розпродажі: Millennium білий з мигдалем і кокосом продається зі знижкою 40%, а Nesquik молочний — зі знижкою 35%. Батончики KitKat вагою 99 г коштують 63,90 гривень замість 98,50 гривень, що означає знижку 35%.

Солодощі по знижках до -50% в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Серед інших пропозицій — вафлі "Своя Лінія" з какао, які подешевшали на 41% і тепер коштують 169,90 грн/кг. Халва соняшникова ванільна втратила у ціні 38%: 119,90 грн/кг замість 194,90 грн/кг.

Також вигідні пропозиції діють на печиво. Roshen Lovita 420 г продається зі знижкою 35% — за 79,90 гривень замість 124,50 гривень.

