Супермаркеты ставят фейковые скидки? Эксперт развенчал главный миф по поводу акций
Трюк с ценниками невозможен из-за большого количества торговых сетей
Популярный миф о том, что магазины делают "искусственные" скидки — не уместен для продуктовых сетей. В большей части случаев акции реальны.
Об этом в комментарии "Телеграфу" пояснил эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук.
По его словам, миф об "искусственных" скидках (когда сначала цену завышают, а затем уменьшают) не относится к продуктовым сетям.
"В продуктовых сетях нет. Я этого не слышал. В основном это реальные скидки, и никто так, как на Черную пятницу, не действует", — сказал эксперт.
Полищук объясняет это тем, что продуктовых магазинов очень много, и сравнить цены на те или иные товары легко. Потому никто так не пытается делать.
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.
