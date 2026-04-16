Супермаркеты ставят фейковые скидки? Эксперт развенчал главный миф по поводу акций

Трюк с ценниками невозможен из-за большого количества торговых сетей

Популярный миф о том, что магазины делают "искусственные" скидки — не уместен для продуктовых сетей. В большей части случаев акции реальны.

Об этом в комментарии "Телеграфу" пояснил эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук.

По его словам, миф об "искусственных" скидках (когда сначала цену завышают, а затем уменьшают) не относится к продуктовым сетям.

"В продуктовых сетях нет. Я этого не слышал. В основном это реальные скидки, и никто так, как на Черную пятницу, не действует", — сказал эксперт.

Полищук объясняет это тем, что продуктовых магазинов очень много, и сравнить цены на те или иные товары легко. Потому никто так не пытается делать.

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

