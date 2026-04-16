Чи є ризик купити прострочений товар у супермаркеті: що сказав маркетолог

Магазини турбуються про свою репутацію

Чи можна в супермаркеті купити прострочений або неякісний товар — питання, яке хвилює покупців. Експерт зазначає, що великі мережі зазвичай контролюють якість, а поодинокі проблеми пов’язані з людським фактором.

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук, у теорії певні ризики існують, однак на практиці великі торгівельні мережі ретельно контролюють якість товарів.

За його словами, поодинокі неприємні випадки, зокрема харчові отруєння, зазвичай пов’язані не з системною політикою ритейлерів, а з людським фактором на місцях.

Прострочена продукція на полицях магазину. Фото: згенеровано штучним інтелектом

Він також підкреслив, що ритейл не зацікавлений у реалізації неякісного товару, оскільки репутаційні втрати значно перевищують можливий разовий прибуток.

"Ніхто не ставить на разовий "злив" поганого товару: всі борються за лояльність. Нагадаю: новий клієнт коштує набагато дорожче, ніж той, який повертається. Тому утримати покупця — пріоритет", — додав Поліщук.

