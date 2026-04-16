Есть ли риск купить просроченный товар в супермаркете: что сказал маркетолог
Магазины беспокоятся о своей репутации
Можно ли в супермаркете купить просроченный или некачественный товар — вопрос, который волнует покупателей. Эксперт отмечает, что крупные сети обычно контролируют качество, а единичные проблемы связаны с человеческим фактором.
Как пояснил в комментарии "Телеграфу" эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук, в теории определенные риски существуют, однако на практике крупные торговые сети тщательно контролируют качество товаров.
По его словам, единичные неприятные случаи, в частности, пищевые отравления, обычно связаны не с системной политикой ритейлеров, а с человеческим фактором на местах.
"Никто не ставит на разовый "слив" плохого товара: все борются за лояльность. Напомню: новый клиент стоит гораздо дороже, чем возвращаемый. Поэтому удержать покупателя — приоритет ", — добавил Полищук.
