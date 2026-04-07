Одразу чотири деталі видають підробку: як швидко перевірити каву "Jacobs" перед покупкою

В Україні споживачів попереджають про можливу появу підробок популярної кави "Jacobs". Відрізнити оригінальний продукт від фальсифікату можна за кількома простими ознаками.

Насамперед варто звернути увагу на маркування на звороті упаковки. Про це наголосив користувач соцмережі "Threads", і додав, на що потрібно дивитись ще.

У справжній каві дата виготовлення та код наносяться вже після фасування, тому мають шорстку поверхню і відчуваються на дотик. Якщо ж напис гладкий — це може свідчити про підробку.

Ще один спосіб перевірки — порівняти кілька пачок одного товару. В оригінальній продукції навіть за однакової партії час виготовлення трохи відрізняється, зокрема в секундах, оскільки маркування наноситься автоматично в реальному часі. У підробках же часто можна побачити повністю однакові часові позначки на всіх упаковках.

Крім того, виробники почали додавати QR-код на упаковку. Після сканування можна перейти за посиланням і перевірити, чи збігається код із тим, що вказаний на пачці. Також варто придивитися до дизайну: логотип розміщений на глянцевій золотистій стрічці, яка на дотик відрізняється від основної матової частини упаковки.

Як відрізнити підробку от оригіналу кави "Jacobs". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як відрізнити оригінальну каву "Lavazza" від підробки.