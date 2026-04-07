Сразу четыре детали выдают подделку: как быстро проверить кофе "Jacobs" перед покупкой

Убедиться в оригинальности популярного напитка достаточно просто

В Украине потребителей предупреждают о возможном появлении подделок популярного кофе Jacobs. Отличить оригинальный продукт от фальсификата можно по нескольким простым признакам.

Прежде всего следует обратить внимание на маркировку на обороте упаковки. Об этом подчеркнул пользователь соцсети "Threads", и добавил, на что нужно смотреть еще.

В настоящем кофе дата изготовления и код наносятся уже после фасовки, поэтому имеют шероховатую поверхность и ощущаются на ощупь. Если надпись гладкая – это может свидетельствовать о подделке.

Еще один способ проверки – сравнить несколько пачек одного товара. В оригинальной продукции даже при одинаковой партии время изготовления несколько отличается, в частности, в секундах, поскольку маркировка наносится автоматически в реальном времени. В подделках часто можно увидеть полностью одинаковые временные отметки на всех упаковках.

Кроме того, производители начали добавлять QR-код на упаковку. После сканирования можно перейти по ссылке и проверить, совпадает ли код с указанным на пачке. Также стоит присмотреться к дизайну: логотип расположен на глянцевой золотистой ленте, которая на ощупь отличается от основной матовой части упаковки.

Как отличить подделку от оригинала кофе "Jacobs". Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

