"Юзіка" помітили у польському аеропорту: у Раді прокоментували виїзд депутата

Народний обранець вже не вперше "засвітився" за кордоном під час війни

У Верховній Раді прокоментували виїзд за кордон народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова. Кілька днів тому "Юзіка" бачили у краківському аеропорту.

У відповідь на запит "Телеграфу" у парламенті повідомили, що народний депутат України Корявченков у цей період у службове відрядження не направлявся.

Відповідь з апарату Верховної ради

Нардеп незаконно їздить у Європу

Фото перебування скандального "Слуги народу" за кордоном розійшлися по соцмережах 14 червня. Зауважимо, що ще 11 червня "Юзік" перебував на засіданні Верховної Ради.

Юрій Корявченков в аеропорту Кракова. Фото: соцмережі

Варто зазначити, що під час воєнного стану депутатам дозволений виїзд за кордон лише у відрядження. Додамо, що Корявченков має трьох дітей, але двоє з них вже досягли 18 років.

Як бачимо, закон не перешкоджає народному обранцю регулярно відвідувати Європу. Так, після допиту в НАБУ 13 березня нардеп теж поїхав до дружини в Іспанію. Тоді він заявив, що перебуває у відпустці, хоча під час воєнного стану парламентарям заборонено перетинати кордон з метою відпочинку. Ще у березні УП повідомляла, що за 2026 рік "Юзік" їздив за кордон кілька разів.

Родина "Юзіка" живе на іспанському курорті

Родина у 2025 році придбала квартиру в Іспанії у кредит, однак деталей щодо вартості чи площі нардеп не надав. За словами його дружини Тетяна Корявченкової, придбане житло коштує близько 150 тисяч євро та має площу 90 кв.м.

Житловий комплекс, де живе родина нардепа/ Скріншот

Жінка мешкає там із трьома дітьми: сином Андрієм (2007 р.н.) та двома дочками – Маргаритою (2007 р.н.) та Маріанною (2011 р.н.).

Хто такий Юрій Корявченков

Юрій Корявченков — український політик, шоумен та колишній актор та адміністративний директор студії "Квартал 95". Найбільш відомий під сценічним псевдонімом "Юзік".

З 2019 року є народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга народу". Під час президентської кампанії 2019 року очолював штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського у Кривому Розі.

Того ж року в медіа широко обговорювався запис розмови, на якому Корявченков разом з іншими депутатами від "Слуги народу" "вирішував питання" з керівниками поліції Кривого Рогу. Сам депутат заперечував неправомірність своїх дій.

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