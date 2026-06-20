"Юзика" заметили в польском аэропорту: в Раде прокомментировали выезд депутата

Народный избранник уже не впервые "засветился" за границей во время войны

В Верховной Раде прокомментировали выезд за границу народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова. Несколько дней назад "Юзика" видели в краковском аэропорту.

В ответ на запрос "Телеграфа" в парламенте сообщили, что народный депутат Украины Корявченков в этот период в служебную командировку не направлялся.

Ответ с аппарата Верховной рады

Нардеп незаконно ездит в Европу

Фото пребывания скандального "Слуги народа" за границей разошлись по соцсетям 14 июня. Следует отметить, что еще 11 июня "Юзик" находился на заседании Верховной Рады.

Юрий Корявченков в аэропорту Кракова. Фото: соцсети

Стоит отметить, что во время военного положения депутатам разрешен выезд за границу только в командировку. Добавим, что у Корявченкова есть трое детей, но двое из них уже достигли 18 лет.

Как видим, закон не препятствует народному избраннику регулярно посещать Европу. Так, после допроса в НАБУ 13 марта нардеп тоже уехал к жене в Испанию. Тогда он заявил, что находится в отпуске, хотя во время военного положения парламентариям запрещено пересекать границу с целью отдыха. Еще в марте УП сообщала, что за 2026 год "Юзик" ездил за рубеж несколько раз.

Семья "Юзика" живет на испанском курорте

Семья в 2025 году приобрела квартиру в Испании в кредит, однако деталей по стоимости или площади нардеп не предоставил. По словам его жены Татьяны Корявченковой, приобретенное жилье стоит около 150 тысяч евро и имеет площадь 90 кв.м.

Жилой комплекс, где живет семья нардепа/ Скриншот

Женщина живет там с тремя детьми: сыном Андреем (2007 г.р.) и двумя дочерьми – Маргаритой (2007 г.р.) и Марианной (2011 г.р.).

Кто такой Юрий Корявченков

Юрий Корявченков – украинский политик, шоумен и бывший актер и административный директор студии "Квартал 95". Наиболее известен под сценическим псевдонимом "Юзик".

С 2019 года — народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Во время президентской кампании 2019 года возглавлял штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге.

В том же году в СМИ широко обсуждалась запись разговора, на которой Корявченков вместе с другими депутатами от "Слуги народа" "решал вопросы" с руководителями полиции Кривого Рога. Сам депутат отрицал неправомерность своих действий.

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