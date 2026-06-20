"Юзика" заметили в польском аэропорту: в Раде прокомментировали выезд депутата
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Народный избранник уже не впервые "засветился" за границей во время войны
В Верховной Раде прокомментировали выезд за границу народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова. Несколько дней назад "Юзика" видели в краковском аэропорту.
В ответ на запрос "Телеграфа" в парламенте сообщили, что народный депутат Украины Корявченков в этот период в служебную командировку не направлялся.
Нардеп незаконно ездит в Европу
Фото пребывания скандального "Слуги народа" за границей разошлись по соцсетям 14 июня. Следует отметить, что еще 11 июня "Юзик" находился на заседании Верховной Рады.
Стоит отметить, что во время военного положения депутатам разрешен выезд за границу только в командировку. Добавим, что у Корявченкова есть трое детей, но двое из них уже достигли 18 лет.
Как видим, закон не препятствует народному избраннику регулярно посещать Европу. Так, после допроса в НАБУ 13 марта нардеп тоже уехал к жене в Испанию. Тогда он заявил, что находится в отпуске, хотя во время военного положения парламентариям запрещено пересекать границу с целью отдыха. Еще в марте УП сообщала, что за 2026 год "Юзик" ездил за рубеж несколько раз.
Семья "Юзика" живет на испанском курорте
Семья в 2025 году приобрела квартиру в Испании в кредит, однако деталей по стоимости или площади нардеп не предоставил. По словам его жены Татьяны Корявченковой, приобретенное жилье стоит около 150 тысяч евро и имеет площадь 90 кв.м.
Женщина живет там с тремя детьми: сыном Андреем (2007 г.р.) и двумя дочерьми – Маргаритой (2007 г.р.) и Марианной (2011 г.р.).
Кто такой Юрий Корявченков
Юрий Корявченков – украинский политик, шоумен и бывший актер и административный директор студии "Квартал 95". Наиболее известен под сценическим псевдонимом "Юзик".
С 2019 года — народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Во время президентской кампании 2019 года возглавлял штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге.
В том же году в СМИ широко обсуждалась запись разговора, на которой Корявченков вместе с другими депутатами от "Слуги народа" "решал вопросы" с руководителями полиции Кривого Рога. Сам депутат отрицал неправомерность своих действий.
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