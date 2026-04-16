Шуфрича випустили з-під варти: чому суд змінив запобіжний захід і що відомо про справу

Нардеп мав перебувати в СІЗО до 9 травня

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — За життя" ("ОПЗЖ") Нестора Шуфрича. Йому призначений цілодобовий домашній арешт.

Тепер він повинен постійно перебувати за місцем офіційного проживання. Про це повідомляє "Суспільне".

Нардеп зобов’язаний цілодобово перебувати за місцем реєстрації у Київській області, за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги, носити електронний браслет, здати всі документи для виїзду за кордон, прибувати до суду та слідства на вимогу та не спілкуватися зі свідками у справі.

11 березня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив Шуфричу тримання під вартою до 9 травня. Тож мотиви переведення його під домашній арешт поки не відомі.

Що відомо про Нестора Шуфрича

Політична кар'єра Шуфрича почалась у 1996 році, коли він долучився до СДПУ (о), яку очолював Віктор Медведчук. Згодом Шуфрича обрали заступником голови цієї політичної сили. У 1998 році Шуфрич вперше потрапив у Верховну Раду від "соціал-демократів". У парламенті він відповідав за економічний розвиток країни, інвестиції, бюджет і приватизацію.

У 2002 році Шуфрич балотувався у Верховну Раду як самовисуванець, після чого долучився до СДПУ (о). Активно підтримував Віктора Януковича під час виборів президента у 2004 році та навіть бився з представниками Віктора Ющенка.

У 2006 році Шуфрич став нардепом від опозиційного блоку "Не так!" у Верховній Раді Криму. Певний час очолював Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій. У 2012 році Шуфрич став нардепом у Раді від "Партії регіонів". Під час своєї діяльності часто потрапляв у бійки, зокрема з тодішніми нардепами Юрієм Луценком, Миколою Рудьковським, Олексієм Гончаренком і очільником Міністерства охорони здоров’я Віктором Ляшком.

Шуфрич підтримував скандальні "диктаторські закони", які обмежували права та свободи українців. Підписував звернення до Сейму Польщі визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942—1944 років. Леонід Кравчук назвав таке звернення національною зрадою. Також Шуфрич був ініціатором закону про припинення АТО. У 2014 році Шуфрич став нардепом від "Опозиційного блоку". Очолював комітет з питань свободи слова. Був проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донеччини та Луганщини. Водночас російську агресію на Донбасі називав "війною між українцями".

Де Шуфрич був весь цей час?

У березні 2022 року Шуфрича затримали, коли він намагався сфотографувати блокпост Сил оборони. Тоді охоронці відкрили вогонь в бік правоохоронців. У вересні 2023 року нардепу повідомили про підозру у державній зраді. Йшлося про те, що Шуфрич виконував завдання Володимира Сівковича, який працював на ФСБ. Вдома у політика виявили документи зі схемою автономії для Донеччини та Луганщини та заборонену радянську символіку. Тоді Шуфрича заарештували на два місяці без права внесення застави.

Після цього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чиновнику продовжили. А у лютому 2024 року Шуфричу повідомили про нову підозру — фінансування російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. За даними слідства, нардеп платив Росгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території півострова. Сума — понад півмільйона російських рублів.

Також стало відомо, що Шуфрич після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вивіз свою сім'ю до Угорщини. У цій країні він переписав своє майно на підставну особу. У вересні 2024 року з'явилися чутки про смерть нардепа у СІЗО. Однак згодом виявилось, що це фейк. Сам нардеп казав, що йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. І через це він начебто отримав ускладнення у роботі травної системи. У березні 2025 року Шуфричу продовжили тримання під вартою до травня. Водночас він міг здійснювати депутатські повноваження, але фізично перебувати на засіданнях нардеп не мав права.

