Шуфрича выпустили из-под стражи: почему суд изменил меру пресечения и что известно о деле

Нардеп должен был находиться в СИЗО до 9 мая

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене народного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ("ОПЗЖ") Нестора Шуфрича. Ему назначен круглосуточный домашний арест.

Теперь он должен постоянно находится по месту жительства. Об этом сообщает "Суспільне".

Нардеп обязан круглосуточно находиться по месту регистрации в Киевской области, за исключением случаев получения медицинской помощи или нахождения в укрытии во время воздушной тревоги, носить электронный браслет, сдать все документы для выезда за границу, прибывать в суд и к следователю по требованию и не общаться со свидетелями по делу.

11 марта Шевченковский районный суд Киева продлил Шуфричу содержание под стражей до 9 мая. Поэтому мотивы его перевода под домашний арест пока неизвестны.

Что известно о Несторе Шуфриче

Политическая карьера Шуфрича началась в 1996 году, когда он присоединился к СДПУ(о), которую возглавлял Виктор Медведчук. Впоследствии Шуфрич был избран заместителем председателя этой политической силы. В 1998 году Шуфрич впервые попал в Верховную Раду от "Социал-демократов". В парламенте он отвечал за экономическое развитие страны, инвестиции, бюджет и приватизацию.

В 2002 году Шуфрич баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, после чего присоединился к СДПУ(о). Активно поддерживал Виктора Януковича на выборах президента в 2004 году и даже сражался с представителями Виктора Ющенко.

В 2006 году Шуфрич стал нардепом от оппозиционного блока "Не так!" в Верховном Совете Крыма. Некоторое время возглавлял Министерство Украины по чрезвычайным ситуациям. В 2012 году Шуфрич стал нардепом в Раде от Партии регионов. Во время своей деятельности часто попадал в драки, в том числе с тогдашними нардепами Юрием Луценко, Николаем Рудьковским, Алексеем Гончаренко и руководителем Министерства здравоохранения Виктором Ляшко.

Шуфрич поддерживал скандальные "диктаторские законы", ограничивающие права и свободы украинцев. Подписывал обращение в Сейма Польши признать геноцидом поляков события национально-освободительной войны Украины 1942—1944 годов. Леонид Кравчук назвал такое обращение национальной изменой. Также Шуфрич был инициатором закона о прекращении АТО. В 2014 году Шуфрич стал нардепом от "Оппозиционного блока". Возглавлял комитет по свободе слова. Был против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донбасса и Луганской области. В то же время, российскую агрессию на Донбассе называл "войной между украинцами".

Что известно о делах Шуфрича и его задержании

В марте 2022 года Шуфрич был задержан, когда пытался сфотографировать блокпост Сил обороны. Тогда охранники открыли огонь в сторону правоохранителей. В сентябре 2023 года нардепу сообщили о подозрении в государственной измене. Речь шла о том, что Шуфрич выполнял задачи работавшего на ФСБ Владимира Сивковича. Дома у политика обнаружили документы со схемой автономии для Донбасса и Луганской области и запрещенную советскую символику. Тогда Шуфрич был арестован на два месяца без права внесения залога.

После этого меру пресечения в виде содержания под стражей чиновнику продолжили. А в феврале 2024 года Шуфричу сообщили о новом подозрении — финансировании российских оккупантов во временно захваченном Крыму. По данным следствия, нардеп платил Росгвардии за военизированную охрану своей недвижимости на территории полуострова. Сумма – более полумиллиона российских рублей.

Также стало известно, что Шуфрич после начала полномасштабного вторжения России в Украину вывез свою семью в Венгрию. В этой стране он переписал свое имущество на подставное лицо. В сентябре 2024 появились слухи о смерти нардепа в СИЗО. Однако впоследствии оказалось, что это фейк. Сам нардеп говорил, что ему 8 месяцев не давали разрешения на медицинские манипуляции. И поэтому он якобы получил осложнения в работе пищеварительной системы. В марте 2025 года Шуфричу продлили содержание под стражей до мая. В то же время, он мог осуществлять депутатские полномочия, но физически находиться на заседаниях нардеп не имел права.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему СБУ столько тянула с задержанием Шуфрича и оглашением ему подозрения в государственной измене.