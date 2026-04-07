Гарячі фото обійшлися дорого: щодо почесної консулки в Домінікані ухвалили радикальне рішення

У МЗС України провели додаткову перевірку

У почесної консулки України у Домініканській Республіці Вікторії Якимової відкликали патент. Це стало результатом суспільного резонансу через відверті фото "дипломатки" у кокошнику.

Про це у Міністерстві закордонних справ повідомили у коментарі Укрінформу. У зовнішньополітичному відомстві було проведено додаткову перевірку.

У МЗС пояснили, що під час розгляду кандидатури Якимової звертали увагу на тривале проживання у країні, наявність української та іноземної вищої освіти, знання мов. Також свою роль відіграли досвід державної, аудиторської та адміністративної діяльності та участь у розвитку українсько-домініканських відносин.

Нагадаємо, офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці було відкрито нещодавно, 21 березня. Почесним консулом призначили Вікторію Якимову, яка раніше займалася моделінгом.

Що відомо про Вікторію Якимову

На її профілі у Facebook зазначено, що Якимова з Одеси та проживає у місті Ла Романа (Домініканська Республіка). Навчалася в Одеському державному економічному університеті. Жінка працює у компанії v-tersolutions, яка займається програмним забезпеченням для логістичних компаній.

У ході роботи в моделінгу Вікторія Якимова публікувала досить відверті фото. Крім того, у 2022 році вона опублікувала кілька знімків у російському кокошнику. Також у березні 2023 року майбутня українська почесна консулка міркувала, зокрема, і про мінуси закриття офісу Google у Росії.

Вікторія Якимова у кокошниках

Фото профіля Якимової на Facebook станом на 30 березня

Якимова публікувала досить відверті знімки

Що таке почесний консул та які він має обов'язки

Це — офіційний представник іноземної держави (нештатний консул), який зазвичай є громадянином країни перебування, а не держави, що його призначила. Переважно він займається розвитком економічних, культурних та наукових зв'язків, та захистом інтересів громадян. Почесний консул виконує обов'язки безоплатно та не перебуває на державній службі держави, яку представляє.

Водночас консул (штатний) є професійним дипломатом та держслужбовцем. Він отримує зарплату.

Примітно те, що вже після скандалу Якимова заявила, що не планує видаляти відверті фото зі свого минулого, називаючи це частиною свого досвіду.