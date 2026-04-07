Горячие фото обошлись дорого: по почетному консулу в Доминикане приняли радикальное решение

В МИД Украины провели дополнительную проверку

У почетного консула Украины в Доминиканской Республике Виктории Якимовой отозвали патент. Это стало результатом общественного резонанса из-за откровенных фото "дипломата" в кокошнике.

Об этом в Министерстве иностранных дел сообщили в комментарии Укринформу. Во внешнеполитическом ведомстве провели дополнительную проверку.

В МИД пояснили, что во время рассмотрения кандидатуры Якимовой обращали внимание на длительное проживание в стране, наличие украинского и иностранного высшего образования, знание языков. Также свою роль сыграли опыт государственной, аудиторской и административной деятельности и участие в развитии украинско-доминиканских отношений.

Напомним, офис Почетного консульства Украины в Доминиканской Республике был открыт совсем недавно, 21 марта. Почетным консулом назначили Викторию Якимову, ранее занимавшуюся моделингом.

Что известно о Виктории Якимовой

На ее профиле в Facebook указано, что Якимова из Одессы и проживает в городе Ла Романа (Доминиканская Республика). Училась в Одесском государственном экономическом университете. Женщина работает в компании v-tersolutions, которая занимается программным обеспечением для логистических компаний.

В ходе работы в моделинге Виктория Якимова публиковала достаточно откровенные фото. Кроме того, в 2022 году она опубликовала несколько снимков в русском кокошнике. Также в марте 2023 года будущий украинский почетный консул рассуждала, в частности, и о минусах закрытия офиса Google в России.

Виктория Якимова в кокошниках

Фото профиля Якимовой на Facebook по состоянию на 30 марта

Якимова публиковала достаточно откровенные снимки

Что такое почетный консул и какие у него обязанности

Это — официальный представитель иностранного государства (нештатный консул), который обычно является гражданином страны пребывания, а не назначившего его государства. Преимущественно он занимается развитием экономических, культурных и научных связей и защитой интересов граждан. Почетный консул исполняет обязанности бесплатно и не находится на государственной службе государства, которое представляет.

В то же время, консул (штатный) является профессиональным дипломатом и госслужащим. Он получает зарплату.

Примечательно то, что уже после скандала Якимова заявила, что не планирует удалять откровенные фото из своего прошлого, называя это частью своего опыта.