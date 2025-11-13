Економічна машина США знову в дії? Трамп підписав історичний закон

Попри критику демократів, вони підтримали новий законопроєкт

Президент США Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування уряду Штатів. Цим він офіційно завершив найтриваліше призупинення роботи уряду, шатдауну.

Що треба знати:

Президент США підписав бюджет у присутності великої кількості телекамер та назвав 12 листопада, день закінчення шатдауну, "великим"

Демократи не підтримували пакет через брак субсидій на охорону здоров'я, але деякі проголосували за нього

Шатдаун у США тривав 43 дні

Як пише Reuters, Трамп підписав закон 12 листопада ввечері. За кілька годин до цього Палата представників проголосувала за відновлення перерваної продовольчої допомоги, виплату виплат сотням тисяч федеральних службовців та відновлення неефективної системи управління повітряним рухом.

"Ми ніколи не можемо допустити, щоб це повторилося. Так не можна керувати країною. Сьогодні ми відправляємо чіткий сигнал, що ніколи не піддамося шантажу. І не забувайте, що незабаром на нас чекає ще одна така дата", — зазначив Трамп.

Вищеназваний законопроєкт було створено ще 30 січня 2025 року, однак Палата підтримала його у листопаді 2025. Голоси розподілись так, що 222 особи підтримали закон, а 209 — ні. Однак те, що й Трамп підтримав законопроєкт певним чином зберегло єдність Палати. Адже там спостерігався великий опір демократів, які критикували деякі програми.

Зауважимо, що у нинішньому складі Палати у республіканців 219 мандатів проти 214 у демократів (загалом 433, два місця нині вакантні). Проста більшість, таким чином, складає 217 голосів.

Деякі критично важливі програми, що потрапили в пастку нещодавнього припинення роботи уряду США, будуть захищені від майбутніх політичних суперечок, оскільки законопроєкт передбачає фінансування кількох ключових агентств до кінця 2026 фінансового року.

Нагадаємо, що призупинення роботи уряду США називають шатдауном — це тимчасова ситуація у Сполучених Штатах, що виникає, коли Конгресу не вдається узгодити фінансування діяльності державних органів.

