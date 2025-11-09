"Виплатять кожному": Трамп повторив "фірмовий" трюк українських політиків

Завдяки інвестиціям, як заявив Трамп, США стали найбагатшою країною у світі та зможуть платити своїм громадянам дивіденди

Америка виплатить державний борг країни, який становить 37 трлн доларів. Кошти візьмуть із мит, які сплачують Сполученим Штатам інші країни.

При цьому кожен американець отримає 2000 доларів дивідендів. Таку обіцянку оприлюднив президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Що потрібно знати

Трамп пообіцяв погасити держборг США у $37 трлн

Американцям нібито виплатять $2000

Кошти візьмуть із торгових мит

Трамп заявив, що після введення торгових націнок США стали найбагатшою і найшанованішою країною у світі, з практично нульовою інфляцією та рекордною ціною акцій на фондовому ринку.

"Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг 37 трильйонів доларів", — анонсував Дональд Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа

Водночас у США спостерігаються рекордні інвестиції, а заводи та фабрики, як зазначив Трамп, "зростають по всій країні". Після цього глава Білого дому заявив, що дивіденди сумою не менше 2000 доларів, тобто приблизно 83830 гривень, будуть виплачені всім, за винятком людей з високим доходом. Тим самим американський президент повторив улюблений хід українських політиків верхніх ешелонів влади, які досить регулярно, з різних приводів, видають населенню певну суму з бюджету.

"Тисячі" від українських політиків

Юлія Тимошенко, 2008 рік

Наприклад, 2008 року уряд Юлії Тимошенко заявив про намір повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн. Це явище отримало простонародну назву "Юлина тисяча". За компенсацією звернулося 12,523 млн. громадян, а отримали її 6,388 млн. осіб. При цьому, не маючи ресурсів у гривні, уряд направив на виплату компенсацій 770 млн. дол. запозичених валютних коштів.

Віктор Янукович, 2012 рік

Аналогічну програму застосував Віктор Янукович, зобов’язавши уряд виплатити у 2012 році до 1 тисячі гривень компенсації вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР. Ця сума отримала назву "Вітіна тисяча".

Володимир Зеленський, 2021 рік

2021 року, під час пандемії коронавірусу, президент Володимир Зеленський підтримав кампанію вакцинації населення. Українці, які пройшли повний курс щеплень від COVID-19, могли отримати по 1000 грн. Цю виплату, за традицією, неофіційно назвали "Вовиною тисячею".

У грудні 2024 року за дорученням Володимира Зеленського уряд України запустив програму фінансової підтримки громадян єПідтримка, завдяки якій кожен українець міг отримати одноразову виплату в 1000 гривень. Цю "зимову тисячу" можна було витратити на комуналку, ліки, книги, донати ЗСУ тощо.

Володимир Зеленський, 2025 рік

2025 року в Україні буде запущено програму "Тепла зима", в рамках якої найбільш уразливі категорії громадян отримають по 6 500 гривень. Решта українців може розраховувати на допомогу у 1 000 гривень. Заяву на цю виплату можна буде подати із 15 листопада по 15 грудня. Отримати 1000 грн можна буде на Дія.Картку або на поточний рахунок із спеціальним режимом використання. Крім того, у "низький" сезон "Укрзалізниця" пропонує громадянам безкоштовні поїздки країною в межах 3000 кілометрів.

На реалізацію цього проекту передбачено 14,4 млрд. гривень. Скористатися програмою, як розраховують, зможуть понад 15 мільйонів українців.

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп оголосив про тарифи у розмірі 25% на весь імпорт автомобілів та їх комплектуючих. Росію до цього списку не внесли.