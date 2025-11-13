Экономическая машина США снова в действии? Трамп подписал исторический закон

Несмотря на критику демократов, они поддержали новый законопроект

Президент США Дональд Трамп подписал закон о государственном финансировании правительства Штатов. Этим он официально завершил самую продолжительную приостановку работы правительства, шатдаун.

Что нужно знать:

Президент США подписал бюджет в присутствии большого количества телекамер и назвал 12 ноября, день окончания шатдауна, "великим"

Демократы не поддерживали пакет из-за отсутствия субсидий на здравоохранение, но некоторые проголосовали за него

Шатдаун в США длился 43 дня

Как пишет Reuters, Трамп подписал закон 12 ноября вечером. За несколько часов до этого Палата представителей проголосовала за восстановление прерванной продовольственной помощи, выплату денег сотням тысяч федеральных служащих и восстановление неэффективной системы управления воздушным движением.

"Мы никогда не можем допустить, чтобы это повторилось. Так нельзя управлять страной. Сегодня мы отправляем четкий сигнал, что никогда не поддадимся шантажу. И не забывайте, что скоро нас ждет еще одна такая дата", — отметил Трамп.

Вышеназванный законопроект был создан еще 30 января 2025, однако Палата поддержала его в ноябре 2025. Голоса распределились так, что 222 человека поддержали закон, а 209 — нет. Однако то, что и Трамп поддержал законопроект определенным образом сохранило единство Палаты. Ведь там наблюдалось большое сопротивление демократов, критиковавших некоторые программы.

Заметим, что в нынешнем составе Палаты у республиканцев 219 мандатов против 214 у демократов (в общей сложности 433, два места сейчас вакантны). Простое большинство, таким образом, составляет 217 голосов.

Трамп подписи закон, завершивший шатдаун

Некоторые критически важные программы, попавшие в ловушку недавнего прекращения работы правительства США, будут защищены от будущих политических споров, поскольку законопроект предусматривает финансирование нескольких ключевых агентств до конца 2026 года финансового года.

Напомним, что приостановку работы правительства США называют шатдауном — это временная ситуация в Соединенных Штатах, которая возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

