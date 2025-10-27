"Ми не граємо в ігри". Трамп жорстко опустив Путіна через його провокації

Ядерні погрози Путіна не пройшли повз Білий дім

Президент США Дональд Трамп закликав очільника Росії Володимира Путіна завершити війну в Україні, а не розмахувати зброєю. Ця заява пролунала на тлі погроз Кремля щодо випробовування ядерної ракети "Буревестник".

Що треба знати:

Трампу не сподобались погрози Путіна ядерною зброєю

США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії

Трамп закликав голову Кремля не грати в ігри з США

Відповідаючи на погрози Путіна, Трамп наголосив, що США також мають ядерну зброю і вона знаходиться поблизу США. Таким чином голова Білого дому відповів на погрози Кремля.

"Вони знають, що наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів. Тобто, йому не треба летіти 8000 миль. І вони не грають з нами в ігри. Ми теж не граємо з ними в ігри", — наголосив Трамп.

Він закликав Путіна зосередитись на закінченні війни, а не погрозах та брязканні зброєю. Адже у Вашингтоні не виключають можливості запровадити нові санкції проти Росії.

"Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти четвертий рік. Ось чим він має займатися, а не випробовувати ракети", — додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп хоче переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна для зупинки війни. Вони зустрінуться 30 жовтня у Південній Кореї, в ході турне глави Сполучених Штатів країнами Азії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США ввели санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла", біржа відреагувала обвалом. Причина цих санкцій — це небажання російського правителя Володимира Путіна припиняти війну в Україні. Тепер йому доведеться заплатити за це, оскільки дві найбільші російські компанії, які торгують нафтою, повністю підпадають під обмеження.