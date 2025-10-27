"Мы не играем в игры". Трамп жестко опустил Путина из-за его провокации

Ядерные угрозы Путина не прошли мимо Белого дома

Президент США Дональд Трамп призвал главу России Владимира Путина завершить войну в Украине, а не размахивать оружием. Это заявление прозвучало на фоне угроз Кремля по поводу испытания ядерной ракеты "Буревестник".

Что нужно знать:

Трампу не понравились угрозы Путина ядерным оружием

США могут ввести дополнительные санкции против России

Трамп призвал главу Кремля не играть в игры с США

Отвечая на угрозы Путина, Трамп подчеркнул, что США также имеют ядерное оружие и оно находится вблизи США. Таким образом, глава Белого дома ответил на угрозы Кремля.

"Они знают, что наша лучшая атомная подлодка у их берегов. То есть, ей не нужно лететь 8000 миль. И они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры", — подчеркнул Трамп.

Он призвал Путина сосредоточиться на окончании войны, а не угрозах и бряцании оружием. Ведь в Вашингтоне не исключают возможности ввести новые санкции против России.

"Я считаю, что Путину не стоит об этом говорить. Ему следует закончить войну. Война, которая должна была длиться неделю, скоро будет идти четвертый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты", — добавил Трамп.

Напомним, Трамп хочет убедить лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Путина для остановки войны. Они встретятся 30 октября в Южной Корее, в ходе турне главы Соединенных Штатов по странам Азии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", биржа отреагировала обвалом. Причина этих санкций — нежелание российского правителя Владимира Путина прекращать войну в Украине. Теперь ему придется заплатить за это, поскольку две крупнейшие российские компании, торгующие нефтью, полностью подпадают под ограничения.