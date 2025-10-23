Грим не допоміг: синці Трампа знову помітили під час зустрічі з генсеком НАТО (фото)

Під гримом — дивна пляма. Нові фото Трампа викликали дискусію про його здоров’я

Синці на руці Дональда Трампа продовжують привертати увагу, попри спроби Білого дому їх приховати. Грим, обраний для маскування, виявився невдалим — жовтувато-зелена пляма знову стала помітною. Це викликає чергові побоювання щодо стану здоров’я 79-річного президента США.

Що потрібно знати

Синці на руці Трампа знову стали помітні

Гематома з'являється регулярно

Медики припускають, що це може бути наслідком хронічної венозної недостатності або вживання аспірину

Попри чутки, лікар Білого дому запевняє, що президент у "відмінній формі"

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті на тильній стороні правої руки Дональда Трампа знову проявився синець. Саме ця деталь на фото стала причиною чергової хвилі чуток про стан здоров’я американського лідера, пише Irish Star. Зустріч, під час якої обговорювали посередницьку роль США у припиненні війни між Ізраїлем і ХАМАС відбулась у середу.

Синець на правій руці президента США великий та помітний навіть під гримом

Раніше Білий дім раніше вже намагався обмежити публікації фото, де видно синці або приховати їх гримом. Втім, гематома повторюється вже не вперше — і майже завжди з’являється у 20-х числах кожного місяця. Користувачі соцмереж помітили цю закономірність і припустили, що поява плями може бути пов’язана з медичними процедурами.

Звідки синці у Трампа

Під час першої появи синця в лютому, в Білому дому навіть намагалися стверджувати, що це пов'язано із тим, що президент багато тисне рук. Фахівці ж впевнені, що подібні симптоми можуть бути наслідком хронічної венозної недостатності (ХВН), діагностованої у Трампа в липні. Це захворювання порушує нормальний відтік крові, через що виникають набряки, біль і синюшність шкіри. Судинна хірургиня Каліфорнійського університету в Девісі докторка Міммі Квонг зазначає, що у важких випадках ХВН може призвести навіть до утворення незагойних ран або втрати кінцівки.

Синець на руці Трампа помітний і на інших фото

Причиною появи синців може бути також регулярне вживання аспірину для зниження ризику серцевого нападу. Препарат розріджує кров, що робить дрібні судини більш крихкими і підвищує ризик утворення синців навіть при незначних ударах. Саме тому пляма може з’являтися й зникати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напругу посилюють й інші зміни в зовнішності Трампа: журналісти відзначають помітну втрату ваги, набряклі щиколотки та зміни в міміці. За словами експертки з мови тіла Джуді Джеймс, нещодавні виступи президента "виглядають менш енергійними", що також може свідчити про фізичне виснаження. Попри це, лікар Білого дому наполягає, що президент "перебуває у відмінній фізичній та когнітивній формі", а всі чутки — перебільшені.