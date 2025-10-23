Грим не помог: синяки Трампа снова заметили во время встречи с генсеком НАТО (фото)

Под гримом – странное пятно. Новые фото Трампа вызвали дискуссию о его здоровье

Синяки на руке Дональда Трампа продолжают привлекать внимание, несмотря на попытки Белого дома их скрыть. Грим, выбранный для маскировки, оказался неудачным — желтовато-зеленое пятно снова стало заметным. Это вызывает очередные опасения по поводу состояния здоровья 79-летнего президента США.

Что нужно знать

Синяки на руке Трампа снова стали заметны

Гематома появляется регулярно

Медики предполагают, что это может быть следствием хронической венозной недостаточности или употребления аспирина

Несмотря на слухи, врач Белого дома уверяет, что президент в "отличной форме"

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете на тыльной стороне правой руки Дональда Трампа снова проявился синяк. Именно эта деталь стала причиной очередной волны слухов о состоянии здоровья американского лидера, пишет Irish Star. Встреча, в ходе которой обсуждали посредническую роль США в прекращении войны между Израилем и ХАМАС, состоялась в среду.

Синяк на правой руке президента США большой и заметен даже под гримом

Ранее Белый дом раньше уже пытался ограничить публикации фото, где видны синяки или скрыть их гримом. Впрочем, гематома повторяется уже не впервые и почти всегда появляется в 20-х числах каждого месяца. Пользователи соцсетей заметили эту закономерность и предположили, что появление пятна может быть связано с медицинскими процедурами.

Откуда синяки у Трампа

Во время первого появления синяка в феврале в Белом доме даже пытались утверждать, что это связано с тем, что президент много пожимает рук. Специалисты же уверены, что подобные симптомы могут являться следствием хронической венозной недостаточности (ХВН), диагностированной у Трампа в июле. Это заболевание нарушает нормальный отток крови, из-за чего возникают отеки, боли и синюшность кожи. Сосудистый хирург Калифорнийского университета в Дэвисе доктор Мимми Квонг отмечает, что в тяжелых случаях ХВН может привести даже к образованию незаживающих ран или потере конечности.

Синяк на руке Трампа заметен и на других фото

Причиной появления кровоподтеков может быть также регулярное употребление аспирина для снижения риска сердечного приступа. Препарат разжижает кровь, что делает мелкие сосуды более хрупкими и повышает риск образования кровоподтеков даже при незначительных ушибах. Вот почему пятно может появляться и исчезать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что напряжение усиливают и другие изменения во внешности Трампа: журналисты отмечают заметную потерю веса, набухшие лодыжки и изменения в мимике. По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, недавние выступления президента "выглядят менее энергичными", что также может свидетельствовать о физическом истощении. Несмотря на это, врач Белого дома настаивает, что президент "находится в отличной физической и когнитивной форме", а все слухи преувеличены.