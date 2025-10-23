Укр

Грим не помог: синяки Трампа снова заметили во время встречи с генсеком НАТО (фото)

Под гримом – странное пятно. Новые фото Трампа вызвали дискуссию о его здоровье

Синяки на руке Дональда Трампа продолжают привлекать внимание, несмотря на попытки Белого дома их скрыть. Грим, выбранный для маскировки, оказался неудачным — желтовато-зеленое пятно снова стало заметным. Это вызывает очередные опасения по поводу состояния здоровья 79-летнего президента США.

Что нужно знать

  • Синяки на руке Трампа снова стали заметны
  • Гематома появляется регулярно
  • Медики предполагают, что это может быть следствием хронической венозной недостаточности или употребления аспирина
  • Несмотря на слухи, врач Белого дома уверяет, что президент в "отличной форме"

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете на тыльной стороне правой руки Дональда Трампа снова проявился синяк. Именно эта деталь стала причиной очередной волны слухов о состоянии здоровья американского лидера, пишет Irish Star. Встреча, в ходе которой обсуждали посредническую роль США в прекращении войны между Израилем и ХАМАС, состоялась в среду.

Синяк на правой руке Трампа
Синяк на правой руке президента США большой и заметен даже под гримом

Ранее Белый дом раньше уже пытался ограничить публикации фото, где видны синяки или скрыть их гримом. Впрочем, гематома повторяется уже не впервые и почти всегда появляется в 20-х числах каждого месяца. Пользователи соцсетей заметили эту закономерность и предположили, что появление пятна может быть связано с медицинскими процедурами.

Откуда синяки у Трампа

Во время первого появления синяка в феврале в Белом доме даже пытались утверждать, что это связано с тем, что президент много пожимает рук. Специалисты же уверены, что подобные симптомы могут являться следствием хронической венозной недостаточности (ХВН), диагностированной у Трампа в июле. Это заболевание нарушает нормальный отток крови, из-за чего возникают отеки, боли и синюшность кожи. Сосудистый хирург Калифорнийского университета в Дэвисе доктор Мимми Квонг отмечает, что в тяжелых случаях ХВН может привести даже к образованию незаживающих ран или потере конечности.

Синяк на руке Трампа
Синяк на руке Трампа заметен и на других фото

Причиной появления кровоподтеков может быть также регулярное употребление аспирина для снижения риска сердечного приступа. Препарат разжижает кровь, что делает мелкие сосуды более хрупкими и повышает риск образования кровоподтеков даже при незначительных ушибах. Вот почему пятно может появляться и исчезать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что напряжение усиливают и другие изменения во внешности Трампа: журналисты отмечают заметную потерю веса, набухшие лодыжки и изменения в мимике. По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, недавние выступления президента "выглядят менее энергичными", что также может свидетельствовать о физическом истощении. Несмотря на это, врач Белого дома настаивает, что президент "находится в отличной физической и когнитивной форме", а все слухи преувеличены.

