Грим не помог: синяки Трампа снова заметили во время встречи с генсеком НАТО (фото)
Под гримом – странное пятно. Новые фото Трампа вызвали дискуссию о его здоровье
Синяки на руке Дональда Трампа продолжают привлекать внимание, несмотря на попытки Белого дома их скрыть. Грим, выбранный для маскировки, оказался неудачным — желтовато-зеленое пятно снова стало заметным. Это вызывает очередные опасения по поводу состояния здоровья 79-летнего президента США.
Что нужно знать
- Синяки на руке Трампа снова стали заметны
- Гематома появляется регулярно
- Медики предполагают, что это может быть следствием хронической венозной недостаточности или употребления аспирина
- Несмотря на слухи, врач Белого дома уверяет, что президент в "отличной форме"
Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете на тыльной стороне правой руки Дональда Трампа снова проявился синяк. Именно эта деталь стала причиной очередной волны слухов о состоянии здоровья американского лидера, пишет Irish Star. Встреча, в ходе которой обсуждали посредническую роль США в прекращении войны между Израилем и ХАМАС, состоялась в среду.
Ранее Белый дом раньше уже пытался ограничить публикации фото, где видны синяки или скрыть их гримом. Впрочем, гематома повторяется уже не впервые и почти всегда появляется в 20-х числах каждого месяца. Пользователи соцсетей заметили эту закономерность и предположили, что появление пятна может быть связано с медицинскими процедурами.
Откуда синяки у Трампа
Во время первого появления синяка в феврале в Белом доме даже пытались утверждать, что это связано с тем, что президент много пожимает рук. Специалисты же уверены, что подобные симптомы могут являться следствием хронической венозной недостаточности (ХВН), диагностированной у Трампа в июле. Это заболевание нарушает нормальный отток крови, из-за чего возникают отеки, боли и синюшность кожи. Сосудистый хирург Калифорнийского университета в Дэвисе доктор Мимми Квонг отмечает, что в тяжелых случаях ХВН может привести даже к образованию незаживающих ран или потере конечности.
Причиной появления кровоподтеков может быть также регулярное употребление аспирина для снижения риска сердечного приступа. Препарат разжижает кровь, что делает мелкие сосуды более хрупкими и повышает риск образования кровоподтеков даже при незначительных ушибах. Вот почему пятно может появляться и исчезать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что напряжение усиливают и другие изменения во внешности Трампа: журналисты отмечают заметную потерю веса, набухшие лодыжки и изменения в мимике. По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, недавние выступления президента "выглядят менее энергичными", что также может свидетельствовать о физическом истощении. Несмотря на это, врач Белого дома настаивает, что президент "находится в отличной физической и когнитивной форме", а все слухи преувеличены.