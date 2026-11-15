"Гості забувають про їжу": у київському KFC з'явився незвичайний офіціант (відео)
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Відвідувачі жартують про віруси й незвичні відчуття від їжі
У ресторані KFC біля станції метро "Чернігівська" в Києві з’явився робот-офіціант. Він допомагає персоналу обслуговувати відвідувачів і пересувається залом із тацею.
KFC Україна опублікувала відео з новим помічником в Instagram. У кадрі він перебуває поруч із відвідувачкою ресторану.
"Тепер у нас є новий друг", – йдеться в повідомленні.
У робота біло-червоний корпус, округла голова з чорним екраном замість обличчя та широка основа. Перед ним закріплені таці для обслуговування гостей. Які функції, крім привернення клієнтів, він виконує, поки невідомо.
Появу незвичного співробітника користувачі зустріли жартами. У коментарях обіграли і ресторанну роботу робота, і його схожість із персонажами фантастики.
"Замість їжі принесе тобі вірус", – пожартував користувач BG.
"Ще нічого в неї не їла, але таке відчуття, що в роті пластмаса", – написала Тетяна.
Як повідомляв "Телеграф", відкриття ресторану в Кам’янському супроводжувалося великими чергами, які трималися майже до вечора. У мережі українці жартували про голодні ігри.