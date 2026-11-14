Безкоштовний проїзд у Києві: скільки обійдеться бюджету та які є підводні камені

Уряд має підготувати програму на випадок збоїв метро та проблем із мостами

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Запропонована ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо безкоштовного транспорту в Києві влетить столиці в копієчку. Адже це рішення потребуватиме близько 2,2 млрд грн компенсації на рік – за оцінкою Віктора Довганя, з розрахунку 180 млн грн на місяць.

Приводом стала транспортна криза: перебої електропостачання зупиняють електротранспорт, а російські удари по мостах ускладнюють сполучення між берегами.

Скільки потрібно на компенсацію квитків

Оцінку для автобусів, тролейбусів і трамваїв навів ексзаступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань. Його розрахунок передбачає скасування оплати в усіх цих видах комунального транспорту: 180 млн грн × 12 місяців = 2,16 млрд грн, або округлено близько 2,2 млрд грн на рік компенсації "Київпастрансу". Якщо безоплатний режим діятиме лише під час збоїв метро чи обмежень на мостах, витрати залежатимуть від кількості днів і маршрутів.

Іншу оцінку – 20 млрд грн на рік за безкоштовний проїзд у Києві – оприлюднив канал КИЇВ24 з поясненням депутата Київради Володимира Бондаренка. За його словами, 80% міського бюджету становлять захищені видатки, зокрема зарплати та соціальні виплати, а кошти на розвиток переважно спрямовують на план стійкості. Депутат вважає запровадження безкоштовного проїзду нині малоймовірним.

Для розуміння навантаження важливо розрізняти компенсацію квиткової виручки та фінансування роботи перевізників загалом. За наведеними DW словами транспортного експерта Дмитра Беспалова, утримання двох комунальних перевізників столиці коштує близько 12 млрд грн на рік. Ці витрати вже існують незалежно від пропозиції скасувати оплату.

Без квиткової виручки транспортні підприємства повністю залежатимуть від бюджетних виплат Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Залежність від бюджету та конкуренція за кошти

Без квиткової виручки транспортні підприємства повністю залежатимуть від своєчасності бюджетних виплат, застерігає співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

"Навіть підвищені тарифи на проїзд не покривають 100% собівартості, але все ж таки підприємство має якісь живі гроші на зарплати, ремонти рухомого складу та інфраструктури. Якщо скасувати плату за проїзд, то підприємства стають повністю залежними від того, коли надійдуть розрахунки з бюджету", – пояснив Олександр Гречко в коментарі DW.

Кошти на ремонти потрібні, щоб підтримувати комунальний транспорт у робочому стані Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проблему компенсацій ілюструє борг за перевезення пільговиків. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уряд заборгував столиці понад 8 млрд грн відповідної субвенції за 11 років. Голова ГО "Пасажири Києва" Олександр Рак також застерігає: спрямування коштів на компенсацію замість ремонту колій і оновлення рухомого складу загрожує скороченням випусків та погіршенням технічного стану транспорту.

Як альтернативу повній безоплатності Рак пропонує здешевити довгострокові проїзні для щоденних пасажирів і запровадити безплатні пересадки між метро та наземними маршрутами під час повітряних тривог.

Транспортні активісти пропонують спрямовувати кошти на оновлення техніки та ремонт інфраструктури Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому скасування оплати не замінить метро

За даними Кличка, наведеними у відповіді на ініціативу президента, "Київпастранс" має 25 додаткових технічно справних автобусів. Для їхнього виходу на маршрути потрібно щонайменше 50 водіїв категорії D, які мають пройти стажування. Через встановлений ліміт підприємство не може забронювати нових водіїв.

У тому ж повідомленні мер навів масштаб проблеми: 418 комунальних автобусів із 685 водіями обслуговують 129 маршрутів. Ще на 114 маршрутах приватних перевізників працюють 680 маршрутних таксі. Для повноцінної заміни метро за кількістю перевезених пасажирів, за міськими підрахунками, потрібно до 1020 автобусів.

"Очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами", – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві можуть змінити правила перевезення тварин у метро.