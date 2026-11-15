"Гости забывают о еде": в киевском KFC появился необычный официант (видео)

Посетители шутят о вирусах и необычных ощущениях от еды

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В ресторане KFC возле станции метро "Черниговская" в Киеве появился робот-официант. Он помогает персоналу обслуживать посетителей и передвигается по залу с подносом.

KFC Украина опубликовала видео с новым помощником в Instagram. В кадре он находится рядом с посетительницей ресторана.

"Теперь у нас есть новый друг", – гласит сообщение.

У робота бело-красный корпус, округлая голова с черным экраном вместо лица и широкое основание. Перед ним закреплены подносы для обслуживания гостей. Какие функции, кроме привлечения клиентов, он выполняет пока неизвестно.

Для нового помощника KFC выбрали бело-красное оформление

Появление необычного сотрудника пользователи встретили шутками. В комментариях обыграли и ресторанную работу робота, и его сходство с персонажами фантастики.

"Вместо еды принесет тебе вирус", – пошутил пользователь BG.

"Еще ничего не ела у нее, но такое ощущение, что во рту пластмасса", – написала Татьяна.

В комментариях ресторанные шутки соседствуют с отсылкой к Detroit: Become Human

Как сообщал "Телеграф", открытие ресторана в Каменском сопровождалось большими очередями, которые держались почти до вечера. В сети украинцы шутили о голодных играх.