Графіки відключень не працюють: обласний центр залишився без світла

За тиждень РФ застосувала проти України понад 2300 ударних дронів

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У Запоріжжі 15 листопада жителі повідомили про зникнення світла в частинах семи районів міста. У багатьох областях на неділю, 15 листопада, передбачені погодинні відключення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові удари по енергетиці в п’яти регіонах України. За його словами, крім ударних дронів, російські війська за тиждень застосували 1590 авіабомб і 15 ракет різних типів.

Де зникло світло в Запоріжжі

Після вибуху 15 листопада електропостачання зникло в частинах Хортицького, Заводського, Дніпровського, Вознесенівського, Космічного, Шевченківського та Олександрівського районів Запоріжжя. Про це Inform.zp.ua пише з посиланням на повідомлення містян.

Деякі жителі також повідомили про перебої з водопостачанням.

Обмеження в областях і вимкнення освітлення в Києві

На 15 листопада "Укренерго" оголосило погодинні відключення в частині областей протягом усієї доби. Для всіх категорій споживачів передбачено відключення від однієї до двох черг, для промисловості – графіки обмеження потужності. Причина обмежень – пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

На півночі Одеської області після російського удару по енергетичному об’єкту ДТЕК вранці 14 листопада без електрики залишилися майже 50 тисяч сімей. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі.

Частина Сумської області другу добу поспіль залишається без стабільного електропостачання через аварію на одному з високовольтних об’єктів. Повідомляється, що складність пошкодження не дозволяє оперативно відновити живлення всіх знеструмлених споживачів. А через систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру можливості резервного заживлення значно обмежені.

Крім того, є перебої зі світлом у Запорізькій та Дніпропетровській областях (населені пункти Дніпровського та Кам'янського районів).

У Києві через дефіцит електроенергії ухвалили рішення тимчасово повністю вимкнути зовнішнє освітлення. Електропостачання важливих об’єктів столиці визначили як пріоритетне.

Що Зеленський сказав про удари по енергетиці

"Уночі та вже вранці росіяни били по енергетиці в Запоріжжі, у Сумській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській областях", – повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, під ударами також опинилася залізнична інфраструктура в Дніпропетровській і Харківській областях, а також у Запоріжжі. Росія атакувала Донецьку та Київську області. У повідомленні президента йдеться про 16 постраждалих.

Зеленський заявив, що російські війська цілять "шахедами" по підстанціях. Захисту заважають обмеження швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях: за словами президента, за швидкості 161 кілометр на годину українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами й не наздоганяють російські реактивні "шахеди".

"Розраховуємо, що ці обмеження буде знято. Від цього безпосередньо залежить захист життів і української енергетики перед зимою. Є доручення командам МЗС, Міноборони, Офісу працювати з американською стороною та SpaceX максимально тісно", – заявив президент України.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні триває опалювальний сезон, однак тепло прийшло не в усі будинки. Частина жителів уже скаржиться на надто гарячі батареї та великі рахунки, тоді як інші досі змушені мерзнути у власних будинках.