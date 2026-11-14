Бесплатный проезд в Киеве: сколько это будет стоить бюджету и какие есть подводные камни

Правительство должно подготовить программу на случай сбоев в работе метро и проблем с мостами

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Предложенная инициатива президента Украины Владимира Зеленского о бесплатном транспорте в Киеве влетит столице в копеечку. Ведь это решение потребует около 2,2 млрд грн компенсации в год – по оценке Виктора Довганя, исходя из расчета 180 млн грн в месяц.

Поводом стал транспортный кризис: перебои с электроснабжением останавливают электротранспорт, а российские удары по мостам осложняют сообщение между берегами.

Сколько нужно на компенсацию билетов

Оценку для автобусов, троллейбусов и трамваев привел экс-заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. Его расчет предусматривает отмену оплаты во всех этих видах коммунального транспорта: 180 млн грн × 12 месяцев = 2,16 млрд грн, или, в округленном виде, около 2,2 млрд грн компенсации "Киевпастрансу" в год. Если бесплатный режим будет действовать только во время сбоев метро или ограничений на мостах, расходы будут зависеть от количества дней и маршрутов.

Другую оценку – 20 млрд грн в год за бесплатный проезд в Киеве – обнародовал канал КИЇВ24 с пояснением депутата Киевсовета Владимира Бондаренко. По его словам, 80% городского бюджета составляют защищенные расходы, в частности зарплаты и социальные выплаты, а средства на развитие преимущественно направляют на план устойчивости. Депутат считает введение бесплатного проезда сейчас маловероятным.

Чтобы понять масштаб нагрузки, важно различать компенсацию билетной выручки и финансирование работы перевозчиков в целом. По приведенным DW словам транспортного эксперта Дмитрия Беспалова, содержание двух коммунальных перевозчиков столицы обходится примерно в 12 млрд грн в год. Эти расходы уже существуют независимо от предложения отменить оплату.

Без билетной выручки транспортные предприятия будут полностью зависеть от бюджетных выплат Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Зависимость от бюджета и конкуренция за средства

Без билетной выручки транспортные предприятия будут полностью зависеть от своевременности бюджетных выплат, предупреждает соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

"Даже повышенные тарифы на проезд не покрывают 100% себестоимости, но все же у предприятия есть какие-то живые деньги на зарплаты, ремонт подвижного состава и инфраструктуры. Если отменить плату за проезд, предприятия становятся полностью зависимыми от того, когда поступят расчеты из бюджета", – объяснил Александр Гречко в комментарии DW.

Средства на ремонт нужны, чтобы поддерживать коммунальный транспорт в рабочем состоянии Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проблему компенсаций иллюстрирует долг за перевозку льготников. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство задолжало столице более 8 млрд грн соответствующей субвенции за 11 лет. Глава ОО "Пассажиры Киева" Александр Рак также предупреждает: направление средств на компенсацию вместо ремонта путей и обновления подвижного состава грозит сокращением количества выпускаемого на маршруты транспорта и ухудшением его технического состояния.

В качестве альтернативы полной бесплатности Рак предлагает снизить стоимость долгосрочных проездных для ежедневных пассажиров и ввести бесплатные пересадки между метро и наземными маршрутами во время воздушных тревог.

Транспортные активисты предлагают направлять средства на обновление техники и ремонт инфраструктуры Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Почему отмена оплаты не заменит метро

По данным Кличко, приведенным в ответе на инициативу президента, у "Киевпасстранса" есть 25 дополнительных технически исправных автобусов. Чтобы выпустить их на маршруты, нужно как минимум 50 водителей категории D, которые должны пройти стажировку. Из-за установленного лимита предприятие не может забронировать новых водителей.

В том же сообщении мэр привел масштаб проблемы: 418 коммунальных автобусов с 685 водителями обслуживают 129 маршрутов. Еще на 114 маршрутах частных перевозчиков работают 680 маршрутных такси. Для полноценной замены метро по количеству перевезенных пассажиров, по городским подсчетам, требуется до 1020 автобусов.

"Очевидно, что наземный транспорт не может обеспечить регулярность движения метро. Поскольку он ездит по улично-дорожной сети в транспортном потоке вместе с частными транспортными средствами", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве могут изменить правила перевозки животных в метро.