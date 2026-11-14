Трамп, Путін і Сі готують зустріч на трьох: головні теми та ризики для України

Білий дім і Кремль по-різному окреслюють місце українського питання в переговорах

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Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський глава Володимир Путін планують зустрітися 19 листопада в китайському Шеньчжені. Переговори відбудуться на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – АТЕС.

Про підготовку саміту повідомляє The New York Post. Інформацію під час телефонного брифінгу для журналістів підтвердила помічниця прессекретаря Білого дому Олівія Вейлс.

Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися у травні у Пекіні. Фото: росЗМІ Джерело: росЗМІ

Ядерні озброєння, Іран і Північна Корея

За словами Вейлс, тристоронні переговори завершать візит Трампа до Китаю. Однією з головних тем стане можливість укладення угоди про скорочення ядерних озброєнь. Серед інших питань, які можуть порушити учасники, – війна в Ірані та ситуація навколо Північної Кореї.

Це буде перша зустріч лідерів США, Китаю та Росії в такому форматі. Раніше американський президент закликав Вашингтон, Москву й Пекін до спільних переговорів щодо контролю над озброєннями.

Чи обговорюватимуть війну Росії проти України

В адміністрації США заявили, що обговорювати Україну під час тристоронньої зустрічі не планують. Представник Білого дому пояснив: для переговорів із Росією щодо українського питання існує окремий дипломатичний формат, до якого Китай фактично не залучений. Водночас Кремль заявляє про намір обговорити українське врегулювання окремо з Трампом.

Раніше саме Путін виступив з ініціативою провести в листопаді саміт за участю американського та китайського лідерів. Тоді серед можливих тем називали війну Росії проти України. Згодом Трамп підтвердив готовність долучитися до такої зустрічі, якщо її організують.

Головні ризики для України

Ключова небезпека – легітимізація Росії як рівноправного учасника формування нового світового порядку. Для Путіна місце за одним столом із лідерами США та Китаю означає повернення до кола найвпливовіших керівників держав без припинення агресії. Це посилює політичну вагу Кремля та дає йому додаткові важелі тиску на Київ.

Для України такий формат створює ризик повернення до логіки "великих держав", які вирішують долю менших. Обговорення її територій, безпеки та майбутнього без безпосередньої участі Києва послаблює принцип української суб’єктності. Навіть без конкретних домовленостей сам склад учасників створює небезпечний прецедент.

Окремий ризик – перетворення американської військової допомоги, санкційного тиску й дипломатичної підтримки України на предмет ширших домовленостей із Москвою та Пекіном. Європа також ризикує залишитися осторонь переговорів, що безпосередньо стосуються її безпеки, хоча європейські країни є ключовими партнерами Києва у фінансуванні оборони, постачанні зброї та довгостроковій підтримці.

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