Салат не буде в'янути тижнями: кухарі розкрили секрет зберігання без контейнерів

Цим лайфхаком користуються західні кулінари

Кожен, хто хоча б раз купував великий качан салату, знає це розчарування. Ще вчора листя було хрустким і соковитим, а вже за кілька днів у холодильнику перетворилося на мляву зелену масу. Виявляється, проблема може бути не в самому салаті, а в тому, як ми його зберігаємо.

Західні кулінарні експерти радять відмовитися від звичних пластикових пакетів. Натомість вони рекомендують використовувати звичайну алюмінієву фольгу, яка допомагає значно довше зберігати свіжість листя. Про це пише Food Republic.

За словами засновниці кулінарного проєкту The Waddle and Cluck Ліндсі Частейн, фольга створює оптимальний баланс вологості та циркуляції повітря. Саме через надлишок вологи салат часто починає псуватися набагато раніше, ніж міг би.

Листя салату. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Перед зберіганням фахівці радять помити листя, ретельно його висушити та загорнути у кілька шарів фольги. Після цього салат слід покласти до овочевого відділення холодильника. За даними кулінарних видань, такий спосіб може продовжити свіжість продукту до кількох тижнів.

Ще один популярний прийом — використовувати паперовий рушник. Його кладуть усередину контейнера із зеленню, щоб він поглинав конденсат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до печеної картоплі, щоб вона вийшла хрусткою. Цим секретом користуються західні кулінари.