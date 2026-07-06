Коли Україна перейде на євро: банкір озвучив реальні терміни

Навіть вступ країни до ЄС автоматично не означатиме переходу на євро

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Україна рухається до глибшої фінансової інтеграції з Європейським Союзом, однак потенційна заміна гривні на євро є віддаленою перспективою. Крім того, це можливо лише за кілька років після завершення війни або припинення її гарячої фази.

Про це у новому подкасті на YouTube-каналі Finance.ua розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "ГЛОБУС БАНКУ". За його словами, переходу України на євро має передувати підготовчий етап, який включає:

адаптацію банківського регулювання до норм ЄС,

стабілізацію економіки,

контроль інфляції,

посилення фінансової стійкості,

виконання вимог щодо валютної стабільності.

завершення війни.

"Спочатку Україні потрібно не просто заявити про бажання рухатися до євро, а фактично навчитися працювати за європейськими правилами. Сьогодні ми ще не говоримо про швидку заміну гривні на євро. Мова йде про фундамент, без якого такі розмови взагалі не мали б практичного сенсу", — зазначив банкір.

Сергій Мамедов. Фото: globusbank.com.ua

Він пояснив, що навіть вступ України до ЄС сам по собі не означатиме автоматичного переходу на євро. Перед цим країна має щонайменше два роки перебувати у спеціальному валютному механізмі ERM II, який фактично перевіряє здатність національної валюти залишатися стабільною щодо євро.

За оцінкою Мамедова, практична дискусія про переорієнтацію на євро може вестися не раніше ніж через 3-4 роки після завершення війни або припинення її гарячої фази. Водночас в міру зближення України з Європою, роль її валюти у нашій фінансовій системі буде зростати.

"Україна рухається до Європи, і роль євро в нашій фінансовій системі поступово зростатиме. Але перехід від гривні до євро — це довгострокова перспектива, яка можлива лише після вступу до ЄС, стабілізації економіки та виконання всіх необхідних умов", — резюмував Сергій Мамедов.

Також, за словами експерта, важливою є фінансова євроінтеграція, зокрема приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро. Це зробить перекази для громадян швидшими та зрозумілішими, а також спростить розрахунки з європейськими партнерами для бізнесу.

Раніше Сергій Мамедов розповів "Телеграфу", чого чекати від курсу долара у другому півріччі 2026 року. За прогнозами, долар перебуватиме в межах 45,5–46,5 грн/$, але для цього є низка умов.