Коли Україна перейде на євро: банкір озвучив реальні терміни
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Навіть вступ країни до ЄС автоматично не означатиме переходу на євро
Україна рухається до глибшої фінансової інтеграції з Європейським Союзом, однак потенційна заміна гривні на євро є віддаленою перспективою. Крім того, це можливо лише за кілька років після завершення війни або припинення її гарячої фази.
Про це у новому подкасті на YouTube-каналі Finance.ua розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "ГЛОБУС БАНКУ". За його словами, переходу України на євро має передувати підготовчий етап, який включає:
- адаптацію банківського регулювання до норм ЄС,
- стабілізацію економіки,
- контроль інфляції,
- посилення фінансової стійкості,
- виконання вимог щодо валютної стабільності.
- завершення війни.
"Спочатку Україні потрібно не просто заявити про бажання рухатися до євро, а фактично навчитися працювати за європейськими правилами. Сьогодні ми ще не говоримо про швидку заміну гривні на євро. Мова йде про фундамент, без якого такі розмови взагалі не мали б практичного сенсу", — зазначив банкір.
Він пояснив, що навіть вступ України до ЄС сам по собі не означатиме автоматичного переходу на євро. Перед цим країна має щонайменше два роки перебувати у спеціальному валютному механізмі ERM II, який фактично перевіряє здатність національної валюти залишатися стабільною щодо євро.
За оцінкою Мамедова, практична дискусія про переорієнтацію на євро може вестися не раніше ніж через 3-4 роки після завершення війни або припинення її гарячої фази. Водночас в міру зближення України з Європою, роль її валюти у нашій фінансовій системі буде зростати.
"Україна рухається до Європи, і роль євро в нашій фінансовій системі поступово зростатиме. Але перехід від гривні до євро — це довгострокова перспектива, яка можлива лише після вступу до ЄС, стабілізації економіки та виконання всіх необхідних умов", — резюмував Сергій Мамедов.
Також, за словами експерта, важливою є фінансова євроінтеграція, зокрема приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро. Це зробить перекази для громадян швидшими та зрозумілішими, а також спростить розрахунки з європейськими партнерами для бізнесу.
Раніше Сергій Мамедов розповів "Телеграфу", чого чекати від курсу долара у другому півріччі 2026 року. За прогнозами, долар перебуватиме в межах 45,5–46,5 грн/$, але для цього є низка умов.