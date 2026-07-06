Когда Украина перейдет на евро: банкир озвучил реальные сроки

Даже вступление страны в ЕС автоматически не будет означать переход на евро

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украина движется к более глубокой финансовой интеграции с Европейским Союзом, однако потенциальная замена гривны на евро является отдаленной перспективой. Кроме того, это возможно только через несколько лет после завершения войны или прекращения ее горячей фазы.

Об этом в новом подкасте на YouTube-канале Finance.ua рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "ГЛОБУС БАНКА". По его словам, переходу Украины на евро должен предшествовать подготовительный этап, включающий:

адаптацию банковского регулирования к нормам ЕС,

стабилизацию экономики,

контроль инфляции,

усиление финансовой устойчивости,

выполнение требований по валютной стабильности,

завершение войны.

"Сначала Украине нужно не просто заявить о желании двигаться к евро, а фактически научиться работать по европейским правилам. Сегодня мы еще не говорим о скорой замене гривны на евро. Речь идет о фундаменте, без которого такие разговоры вообще не имели бы практического смысла", — отметил банкир.

Сергей Мамедов. Фото: globusbank.com.ua

Он пояснил, что даже вступление Украины в ЕС само по себе не означает автоматического перехода на евро. Перед этим страна должна не менее двух лет находиться в специальном валютном механизме ERM II, фактически проверяющем способность национальной валюты оставаться стабильной по отношению к евро.

По оценке Мамедова, практическая дискуссия о переориентации на евро может вестись не ранее, чем через 3-4 года после завершения войны или прекращения ее горячей фазы. В то же время по мере сближения Украины с Европой роль ее валюты в нашей финансовой системе будет расти.

"Украина движется в Европу, и роль евро в нашей финансовой системе будет постепенно расти. Но переход от гривны к евро — это долгосрочная перспектива, которая возможна только после вступления в ЕС, стабилизации экономики и выполнения всех необходимых условий ", — резюмировал Сергей Мамедов.

Также, по словам эксперта, важна финансовая евроинтеграция, в частности присоединение Украины к SEPA — единой зоны платежей в евро. Это сделает переводы для граждан более быстрыми и понятными, а также упростит расчеты с европейскими партнерами для бизнеса.

Ранее Сергей Мамедов рассказал "Телеграфу", чего ждать от курса доллара во втором полугодии 2026 года. По прогнозам, доллар будет находиться в пределах 45,5–46,5 грн/$, но для этого есть ряд условий.