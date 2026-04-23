Українці б'ють рекорди по кількості іпотек. Як так вийшло під час війни та які області в лідерах

Олена Руденко
Кредити на житло набирають популярності. Фото Колаж "Телеграф"

Найбільше позик на купівлю житла під заставу нерухомості беруть у столиці

У березні 2026 на первинному ринку (купівля нового житла) було видано рекордні 240 кредитів. А за підсумками 2025 року на придбання нового житла було видано вдвічі більше іпотечних кредитів, ніж у 2024-му.

Про це повідомила перша заступниця голови правління "ГЛОБУС БАНКУ" Олена Дмітрієва. За минулий рік на первинному ринку було видано 1467 іпотечних кредитів (у 2024 — 747).

Жителі яких регіонів беруть найбільше іпотек

Іпотека — це довгостроковий кредит під заставу нерухомості (квартири, будинку, землі), що купується або вже є у власності. У 2025 році 64% усіх таких кредитів було видано в Києві та Київській області. При цьому 86% усіх іпотек на первинному ринку припало на п’ять регіонів-лідерів:

  • Київ — 44,6%,
  • Київська область — 19,3%,
  • Львівська область — 14,6%,
  • Івано-Франківська — 4,5%,
  • Полтавська — 3,1%.

У 2026 українці купують менше дорогих квартир у кредит

У березні цього року українці оформили рекордну кількість іпотечних кредитів — 240. Однак, як пояснила Олена Дмітрієва, дорогі квартири у кредит стали брати менше.

Якщо у 2025 році житло дорожче 3 млн грн становило 37% серед придбаних в іпотеку квартир, то в березні 2026 року — вже 24%. Крім того, істотно зменшилася площа придбаного в кредит житла. Квартири площею до 50 "квадратів" у березні 2026 року обрали 62% позичальників проти 37% у 2025 році.

Зміни в програмі "єОселя" через які іпотек стали брати більше

Збільшення кількості іпотек, що беруть українці, можна пояснити змінами у в програмі "єОселя", затверджені постановою КМУ №1637. Олена Дмітрієва нагадала, що до пільгових категорій громадян, які можуть отримати кредит під 3%, були віднесені мобілізовані військовослужбовці.

Також змінилися види фінансування, за якими можуть бути придбані майнові права на житло: додано друге та наступні відчуження майбутнього об’єкта житлової нерухомості, але водночас виключено можливість фінансування за договорами купівлі-продажу деривативу (договір, вартість якого залежить від ціни базового активу).

Крім того, було введено нові параметри щодо площі та вартості житла:

  • нормативна площа тепер становить 52,5 кв. м для сім’ї з однієї або двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї
  • максимальна площа квартири не може перевищувати 115,5 кв. м.

При цьому вартість 1 кв. м та загальна вартість житла не можуть перевищувати встановлені граничні показники більш ніж на 10%. Водночас гранична вартість квадратного метра була збільшена вдвічі.

Що таке єОселя

Програма єОселя — це державна програма пільгового іпотечного кредитування, яка спрямована на забезпечення доступного житла для тих, хто його не має. Головною перевагою програми єОселя є можливість придбати житло в іпотеку під 3% для окремих пільгових категорій і 7% для всіх інших. Поза програмою ставки сягають 15-25%.

