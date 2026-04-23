Украинцы бьют рекорды по количеству ипотек. Как так вышло во время войны и какие области в лидерах

Больше всего ссуд на покупку жилья под залог недвижимости берут в столице

В марте 2026 года на первичном рынке (покупка нового жилья) было выдано рекордные 240 кредитов. А по итогам 2025 года на приобретение нового жилья было выдано вдвое больше ипотечных кредитов, чем в 2024 году.

Об этом сообщила первая заместитель председателя правления "ГЛОБУС БАНКА" Елена Дмитриева. За прошлый год на первичном рынке было выдано 1467 ипотечных кредитов (в 2024 – 747).

Елена Дмитриева

Жители каких регионов берут больше всего ипотек

Ипотека – это долгосрочный кредит под залог недвижимости (квартиры, дома, земли), которая приобретается, или уже имеется в собственности. В 2025 году 64% всех таких кредитов было выдано в Киеве и в Киевской области. При этом 86% всех ипотек на первичном рынке пришлось на пять регионов-лидеров:

Киев — 44,6%,

Киевская область — 19,3%,

Львовская область — 14,6%,

Ивано-Франковская область — 4,5%,

Полтавская область — 3,1%.

В 2026 году украинцы покупают меньше дорогих квартир в кредит

В марте этого года украинцы оформили рекордное количество ипотечных кредитов – 240. Однако, как пояснила Елена Дмитриева, дорогие квартиры в кредит стали брать меньше.

Если в 2025 году жилье дороже 3 млн грн составило 37% среди приобретенных в ипотеку квартир, то в марте 2026 года – уже 24%. Кроме того, существенно снизилась площадь приобретенного в кредит жилья. Квартиры площадью до 50 "квадратов" в марте 2026 выбрали 62% заемщиков против 37% в 2025 году.

Изменения в программе "єОселя" из-за которых ипотек стали брать больше

Увеличение количества ипотек, которые берут украинцы, можно объяснить изменениями в программе "єОселя", утвержденные постановлением КМУ №1637. Елена Дмитриева напомнила, что к льготным категориям граждан, которые могут получить кредит под 3%, были отнесены мобилизованные военнослужащие.

Также изменились виды финансирования, по которым могут быть приобретены имущественные права на жилье: добавлено второе и последующие отчуждение будущего объекта жилой недвижимости, но исключена возможность финансирования по договорам купли-продажи дериватива (договор, стоимость которого зависит от цены базового актива).

Кроме того, были введены новые параметры по площади и стоимости жилья:

нормативная площадь сейчас составляет 52,5 кв. м для семьи из одного или двух человек и дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи

максимальная площадь квартиры не может превышать 115,5 кв. м.

При этом стоимость 1 кв. м и общая стоимость жилья не могут превышать установленные предельные показатели более чем на 10%. В то же время предельная стоимость квадратного метра была увеличена вдвое.

Что такое єОселя

Программа єОселя — это государственная программа льготного ипотечного кредитования, которая направлена на обеспечение доступного жилья для тех, кто его не имеет. Главным преимуществом программы єОселя является возможность приобрести жилье в ипотеку под 3% для отдельных льготных категорий и 7% для всех остальных. Вне программы ставки достигают 15-25%.

