Зачем шефы добавляют сахар к рыбе перед жаркой: странный, но гениальный трюк – проверьте свои знания

Кажется, что приготовить жареную рыбу – одна из самых простых кулинарных задач.

Однако даже опытные хозяйки сталкиваются с типичными проблемами: филе прилипает к сковороде, разваливается во время переворачивания, а желанная хрустящая корочка так и не появляется. Впрочем, профессиональные повара утверждают: существует простой прием, способный изменить результат кардинально. И речь идет об обычной щепотке сахара. Об этом рассказывает "Телеграф".

Зачем добавлять сахар в рыбу

На первый взгляд, идея натирать рыбу сахаром перед жаркой выглядит неожиданно. Однако в профессиональной кухне этот метод используется достаточно давно. Его цель – получить равномерную золотистую корочку и сохранить сочность мяса.

Объяснение кроется в двух ключевых процессах:

реакция Майяра – химическое взаимодействие белков и сахаров, отвечающее за насыщенный вкус, аромат и характерную "ресторанную" корку.

В результате на поверхности рыбы образуется защитный слой, "запечатывающий" соки внутри. Именно это позволяет филе оставаться нежным и не пересыхать во время жарки.

Как правильно применить метод

Специалисты советуют придерживаться простого алгоритма:

Сначала рыбу следует тщательно обсушить бумажными полотенцами – избыток влаги мешает образованию корочки.

Далее готовится сухая смесь: две части соли, одна часть сахара и по желанию специи – черный перец или паприка.

Полученной смесью рыбу натирают тонким слоем по бокам. Важно не перегружать филе — речь идет не о панировании, а о легком покрытии.

Жарить рекомендуется на хорошо разогретой сковороде на среднем огне. Чрезмерная температура может привести к тому, что сахар подгорит и испортит вкус блюда.

Результат, напоминающий ресторанную кухню

По словам кулинаров, всего несколько минут приготовления с использованием этого простого приема позволяют получить рыбу с хрустящей золотистой корочкой и сочной текстурой внутри. Такой эффект часто ассоциируется с ресторанными блюдами, хотя достигается элементарным способом благодаря минимальному изменению привычного подхода к жарке.