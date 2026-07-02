Туда когда-то привозили Путина: как выглядит особняк Кучмы в родном селе на Черниговщине

На месте родительского дома сейчас четырехэтажный особняк

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В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 19 пограничных сел. В список вошло и Чайкино — населенный пункт, где прошли детские годы второго президента Украины Леонида Кучмы.

Несмотря на опасность из-за постоянных российских атак, большинство местных жителей пока отказываются покидать свои дома. По ссылке на Черниговскую ОВА, эвакуацию объявили по просьбе военных из-за значительного увеличения ударов FPV-дронами по приграничным населенным пунктам. В Чайкино сейчас проживает около 170 человек, и еще до официального решения об эвакуации ни один из жителей не поддержал предложение выехать из села.

На фоне этих событий многие вспомнили, что именно Чайкино неразрывно связано с жизнью Леонида Кучмы. Хотя сам экс-президент в интервью "Фактам" рассказывал, что родился не прямо в деревне, а на лесной границе, где работал его отец-лесник, детские годы будущего главы государства прошли именно здесь.

Леонид Кучма в юности

После Второй мировой войны семья вернулась в Чайкино и поселилась в обычном сельском доме. По воспоминаниям Кучмы, семья жила очень скромно. Отец погиб на фронте, когда Леониду было 3 года, поэтому мать самостоятельно воспитывала детей. Будущий президент помогал по хозяйству, много времени проводил на улице и учился в местной школе.

Леонид Кучма в нижнем ряду четвертый (слева направо)

Какой был дом семьи Кучмы

Дом, в котором жила семья, был типичным полесским сельским домом — небольшой, одноэтажный, без всякой роскоши. Именно здесь прошло детство Леонида Кучмы после войны.

Когда он уже стал президентом Украины, на месте старого родительского дома возвели новый четырехуровневый дом. Часть здания решили сделать открытой для общества — один из залов обустроили под детскую библиотеку. Во время приездов в родное село Леонид Кучма останавливался именно там.

Имение Леонида Кучмы в селе Чайкино. Фото: cheline.com.ua

Сегодня имение остается одним из самых известных зданий Чайкиного. Рядом с ним установлен знак, напоминающий, что именно это село является малой родиной второго президента Украины. К слову, в июле 2004 года в село Чайкино после совместного саммита Кучма привез президента РФ Владимира Путина.

Имение Леонида Кучмы в селе Чайкино

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