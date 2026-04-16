Антон Шухнин получил награду "За содействие обороне Киева": как Domino Foundation помогает фронту

Волонтёр, предприниматель и основатель благотворительного фонда Domino Foundation Антон Шухнин получил награду "За содействие обороне Киева". Эта награда присуждается за реальный вклад в защиту столицы и поддержку украинских военных во время войны.

Речь идёт не о разовой инициативе, а о системной помощи, которая продолжается годами. Ещё с 2014 года Шухнин поддерживает украинских военных, а после начала полномасштабного вторжения масштабы его деятельности существенно выросли.

Весной 2022 года, в период активной обороны Киева, он присоединился к волонтёрской работе вместе с фондом "Украинская команда". Параллельно Антон Шухнин как предприниматель организовал поставки помощи для ВСУ, ГУР, подразделений территориальной обороны и гражданского населения столицы.

Ключевая особенность этой деятельности — практический результат. В частности, военные получили пикап Mitsubishi L200, который используется для выполнения боевых задач, а также регулярные поставки продуктов в Киеве в самые сложные этапы боевых действий.

Отдельный акцент был сделан на снаряжении: переданы десятки бронежилетов и касок, а также зарядные станции, обеспечивавшие связь и работу техники во время обстрелов и отключений электроэнергии.

Со временем эта помощь трансформировалась в системную работу через благотворительный фонд Domino Foundation. Именно фонд стал основным инструментом координации передачи транспорта, техники и оборудования подразделениям Сил обороны Украины.

Среди переданного — пикап Dodge RAM, который работает на Покровском направлении. В прифронтовых условиях такие автомобили выполняют критически важные функции: перевозку личного состава, эвакуацию раненых и доставку боекомплекта.

Также военным передали специализированный Mercedes-Benz Sprinter, адаптированный для работы в зоне боевых действий. Его технические характеристики позволяют выполнять задачи там, где стандартная техника не справляется.

Важной частью помощи являются и современные технологии. Domino Foundation обеспечивает подразделения беспилотниками, в частности дронами типа Mavic, которые используются для разведки, корректировки артиллерии и выполнения боевых операций.

В итоге деятельность Антона Шухнина охватывает полный спектр поддержки — от базовых потребностей до высокотехнологичного обеспечения фронта. Именно такой подход и стал основанием для награждения "За содействие обороне Киева".