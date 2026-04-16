Антон Шухнін отримав нагороду "За сприяння обороні Києва": як Domino Foundation допомагає фронту

Волонтер, підприємець і засновник благодійного фонду Domino Foundation Антон Шухнін отримав нагороду "За сприяння обороні Києва". Цю відзнаку присуджують за реальний внесок у захист столиці та підтримку українських військових під час війни.

Йдеться не про одноразову ініціативу, а про системну допомогу, яка триває роками. Ще з 2014 року Шухнін підтримує українських військових, а після початку повномасштабного вторгнення масштаб його діяльності суттєво зріс.

Навесні 2022 року, у період активної оборони Києва, він долучився до волонтерської роботи разом із фондом "Українська команда". Паралельно Антон Шухнін як підприємець організував постачання допомоги для ЗСУ, ГУР, підрозділів територіальної оборони та цивільного населення столиці.

Ключова особливість цієї діяльності — практичний результат. Зокрема, військові отримали пікап Mitsubishi L200, який використовується для виконання бойових завдань, а також регулярні поставки продуктів у Києві під час найскладніших етапів бойових дій.

Окремий фокус було зроблено на спорядженні: передано десятки бронежилетів і касок, а також зарядні станції, що забезпечували зв’язок і роботу техніки під час обстрілів і відключень електроенергії.

З часом ця допомога трансформувалася у системну роботу через благодійний фонд Domino Foundation. Саме фонд став основним інструментом для координації передачі транспорту, техніки та обладнання підрозділам Сил оборони України.

Серед переданого — пікап Dodge RAM, який працює на Покровському напрямку. У прифронтових умовах такі автомобілі виконують критичні функції: перевезення особового складу, евакуацію поранених і доставку боєкомплекту.

Також військовим передали спеціалізований Mercedes-Benz Sprinter, адаптований до роботи в зоні бойових дій. Його технічні характеристики дозволяють виконувати завдання там, де стандартна техніка не справляється.

Важливою частиною допомоги є і сучасні технології. Domino Foundation забезпечує підрозділи безпілотниками, зокрема дронами типу Mavic, які використовуються для розвідки, коригування артилерії та виконання бойових операцій.