Не успели намазать — уже исчезли: бутерброды с селедкой, которые покоряют из первого куска (видео)

Сельдь – это популярная соленая рыба, которую традиционно подают как холодную закуску, а также используют для приготовления известных блюд, в частности форшмака, который имеет еврейское происхождение и давно стал частью украинской кулинарной традиции. Но сегодня предлагаются простые и вкусные бутерброды с селедкой и нежной яичной намазкой, которые идеально подходят для быстрого перекуса. Для гармоничного вкуса важно выбирать качественное филе сельди без излишней солености и плотной текстуры, а яйца не переваривать, чтобы желток оставался нежным и не крошился. Типичная ошибка — добавлять слишком много майонеза, из-за чего намазка теряет структуру, поэтому его лучше вводить постепенно или частично заменить сметаной или крем-сыром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irunka_marushchak".

Как приготовить бутерброды с сельдью и яйцом

Ингредиенты:

черный хлеб – 6–8 ломтиков;

яйца – 3 шт.;

филе сельди – 200 г;

зеленый лук – 1 пучок;

майонез – 2–3 ст. л.;

горчица в зернах – 1–2 ч. л.;

укроп – несколько веточек;

Способ приготовления:

Отварить вкрутую яйца, охладить и очистить от скорлупы. Размять яйца вилкой до однородной, но не слишком мелкой текстуры. Мелко нарезать зеленый лук и добавить в яйца вместе с майонезом, тщательно перемешать до кремового состояния. Нарезать филе сельди небольшими кусочками, проверяя отсутствие костей. Подсушите ломтики черного хлеба на сухой сковороде или в тостере до легкой хрустящей. Намазать яичную намазку на хлеб, сверху выложить кусочки сельди и добавить в зернах горчицу. Украсить измельченным укропом и сразу подавать на стол.

Как и с чем подавать

Бутерброды с селедкой лучше всего подавать на ржаном или черном хлебе, слегка подсушенном для лучшей текстуры. Их можно украсить свежим укропом, кольцами красного лука или добавить тонкие ломтики огурца для свежести. Кушанье хорошо сочетается с отварным картофелем, легкими овощными салатами или как часть праздничного стола рядом с другими холодными закусками.

Эти бутерброды сочетают в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, оставаясь универсальным вариантом как для ежедневного меню, так и для особых случаев.