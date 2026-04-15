Не встигли намазати — вже зникли: бутерброди з оселедцем, які підкорюють з першого шматочка (відео)

Оселедець — це популярна солона риба, яку традиційно подають як холодну закуску, а також використовують для приготування відомих страв, зокрема форшмаку, що має єврейське походження та давно став частиною української кулінарної традиції. Але сьогодні пропонуються прості й дуже смачні бутерброди з оселедцем та ніжною яєчною намазкою, які ідеально підходять для швидкого перекусу. Для гармонійного смаку важливо обирати якісне філе оселедця без надмірної солоності та щільної текстури, а яйця не переварювати, щоб жовток залишався ніжним і не кришився. Типова помилка — додавати забагато майонезу, через що намазка втрачає структуру, тому його краще вводити поступово або замінити частково на сметану чи крем-сир. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irunka_marushchak".

Як приготувати бутерброди з оселедцем та яйцем

Інгредієнти:

чорний хліб – 6–8 скибок;

яйця – 3 шт.;

філе оселедця – 200 г;

зелена цибуля – 1 пучок;

майонез – 2–3 ст. л.;

гірчиця в зернах – 1–2 ч. л.;

кріп – кілька гілочок;

Спосіб приготування:

Відварити яйця круто, охолодити та очистити від шкаралупи. Розім’яти яйця виделкою до однорідної, але не надто дрібної текстури. Дрібно нарізати зелену цибулю та додати до яєць разом із майонезом, ретельно перемішати до кремового стану. Нарізати філе оселедця невеликими шматочками, перевіряючи відсутність кісток. Підсушити скибки чорного хліба на сухій сковороді або в тостері до легкої хрусткості. Намастити яєчну намазку на хліб, зверху викласти шматочки оселедця та додати гірчицю в зернах. Прикрасити подрібненим кропом і одразу подавати до столу.

Як і з чим подавати

Бутерброди з оселедцем найкраще подавати на житньому або чорному хлібі, злегка підсушеному для кращої текстури. Їх можна прикрасити свіжим кропом, кільцями червоної цибулі або додати тонкі скибки огірка для свіжості. Страва добре поєднується з відвареною картоплею, легкими овочевими салатами або як частина святкового столу поряд з іншими холодними закусками.

Ці бутерброди поєднують простоту приготування та насичений смак, залишаючись універсальним варіантом як для щоденного меню, так і для особливих нагод.