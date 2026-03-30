Елена Кондратюк открыла Украинский Женский Конгресс в Виннице: "Смелость женщин родила силу"

В Виннице начал работу Украинский Женский Конгресс "Сила женщин. Виннитчина".

Его открыла соучредительница Украинского Женского Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Она напомнила, что осенью в Киеве состоялся ежегодный Украинский Женский Конгресс, посвященный смелости украинских женщин. Нынешний Конгресс в Виннице посвящен теме женской силы.

"Смелость женщин родила стойкость, резильентность, которой теперь так восхищается мир. А стойкость породила осознание собственной силы", – отметила Елена Кондратюк в своем выступлении.

Она подчеркнула, что эта формула, которую они вывели вместе с командой – "Смелость. Стойкость. Сила", – отражает опыт украинских женщин во время полномасштабной войны.

"Женские качества – гибкость, адаптивность, эмпатия, умение держать удары судьбы, умение работать – формируют стойкость Украины", – считает Елена Кондратюк. Именно так родилось название сегодняшнего мероприятия – "Сила женщин. Виннитчина".

По словам Елены Кондратюк, цель проведения Конгрессов, особенно в регионах, – сделать видимым опыт женщин-лидеров в общинах и объединить его в национальный разговор о развитии страны.

В течение целого дня работы регионального УЖК "Сила женщин. Виннитчина" прозвучат истории о том, как рождается женская сила: как жизненные вызовы формируют персональное лидерство, а персональное лидерство начинает работать в пользу общин и в конечном итоге делает их успешными, а также о том, как успех общин ведет всю Украину к членству в Европейском Союзе.

Елена Кондратюк озвучила 4 главные задачи УЖК:

видимость (сделать истории женщин из общин видимыми и услышанными);

опыт (показать, что региональные практики формируют государственную стойкость);

решения (наработать подходы, важные для будущего развития общин);

идентичность (понять, что сильная община начинается с понимания себя).

Во время вступительного слова Елена Кондратюк также сообщила, как соучредители УЖК в 9 утра присоединились к виннитчанам в Минуте молчания. Она уточнила, что Минута молчания недавно стала нормой закона. Этот закон был инициирован общественными организациями и был принят при авторстве Елены Кондратюк. Вице-спикер напомнила, какой важный вклад в развитие новой культуры памяти сделала героиня Украины посмертно Ирина Цыбух.

Участники и участницы мероприятия почтили память павших героев и героинь Минутой молчания.

Напомним, Украинский Женский Конгресс "Сила женщин. Виннитчина" проходит 30 марта в Виннице. В течение дня запланированы три дискуссионных платформы "Сила женщин: от вызовов к самореализации", "Сила женщин: от самореализации к стойкости общества", "Сила женщин: от стойкости общества к его успеху", а также выступления специальных гостей, которые представят инструменты роста и практические решения, которые помогают общинам развиваться, а также расскажут, как общины могут быть точкой роста для бизнеса.

