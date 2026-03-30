В Киеве презентуют книгу "Залізні мечі, зранені серця" об ответе Израиля на террористическое нападение ХАМАС

Книга "Залізні мечі, зранені серця. Доленосна війна Ізраїлю з ХАМАСом" известного израильского историка и популярного писателя Михаэля Бар-Зохара стала девятой по счету в книжной серии "Еврейская библиотека", учрежденной ​​Еврейской конфедерацией Украины.

Книга "Залізні мечі, зранені серця" вышла в свет при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных, сооснователей ведущего украинского производителя дронов "Генерал Черешня".

Презентация книги "Залізні мечі", вышедшей в издательстве "Наш Формат", пройдет 3 апреля в киевском книжном магазине "Книголенд".

Михаэль Бар-Зохар уже известен украинским читателям по бестселлерам "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" и "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці".

"Железные мечи" – об одноименной операции ЦАХАЛ против ХАМАС. О драматических месяцах, боли, решительности, а также о внутренней борьбе и самоанализе израильтян.

Эту книгу автор начал писать на следующий день после нападения, так как почувствовал, что, по его словам, "этот решающий раздел истории будет искажен и сфальсифицирован ложью и фейковыми новостями".

В презентации в Киеве примут участие меценаты издания Ярослав и Станислав Гришины, представители издательства "Наш Формат" и члены еврейской общины Украины.

К презентации в онлайн-режиме присоединятся также президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и СЕО Евро-Азиатского Еврейского Конгресса д-р Хаим Бен Яаков, чей сын погиб 7 октября 2023 года в составе ЦАХАЛ.

Модерирует: Эстер Вратарева, автор, продюсер, спикер объединения @humanitynk (спасение с ВОТ).

Книжная серия "Еврейская библиотека" выходит при поддержке коммуникационного агентства Ideas & Strategy . В серии впервые на украинском языке издаются мировые бестселлеры о евреях и Израиле.

Место проведения презентации: книжный магазин "Книголенд", ул. Жилянская, 5/60. Начало в 18:00.

Вход свободный по предварительной регистрации .

