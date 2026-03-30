У Києві презентують книгу "Залізні мечі, зранені серця" про відповідь Ізраїлю на терористичний напад ХАМАС

Книга "Залізні мечі, зранені серця. Доленосна війна Ізраїлю з ХАМАСом" відомого ізраїльського історика і популярного письменника Міхаеля Бар-Зохара стала дев’ятою за переліком у книжковій серії "Єврейська бібліотека", започаткованій Єврейською конфедерацією України.

Книга "Залізні мечі, зранені серця" побачила світ за підтримки Ярослава та Станіслава Гришиних, співзасновників провідного українського виробника дронів "Генерал Черешня".

Презентація книги "Залізні мечі", що вийшла друком у видавництві "Наш Формат", відбудеться 3 квітня у київській книгарні "Книголенд".

Міхаель Бар-Зохар вже відомий українським читачам за бестселерами "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" та "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці".

"Залізні мечі" — про однойменну операцію ЦАХАЛ проти ХАМАС. Про драматичні місяці, біль, рішучість, а також про внутрішню боротьбу та самоаналіз ізраїльтян.

Цю книгу автор почав писати наступного дня після нападу, оскільки відчував, що, за його словами, "цей вирішальний розділ історії буде спотворений та сфальсифікований брехнею та фейковими новинами".

У презентації в Києві візьмуть участь меценати видання Ярослав та Станіслав Гришини, представники видавництва "Наш Формат" та члени єврейської громади України.

До презентації в онлайн-режимі долучаться також президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін та СЕО Євро-Азійського Єврейського Конгресу д-р Хаїм Бен Яаков, чий син загинув 7 жовтня 2023 року у складі ЦАХАЛ.

Модерує: Естер Вратарьова, авторка, продюсерка, речниця обʼєднання @humanitynk (порятунок з ТОТ)

Книжкова серія "Єврейська бібліотека" реалізується за сприяння комунікаційної агенції Ideas & Strategy . У серії вперше українською мовою видаються світові бестселери про євреїв та Ізраїль.

Місце проведення презентації: книгарня "Книголенд", вул. Жилянська, 5/60. Початок о 18-00.

