Младший сын Оли Фреймут получил травму в Лондоне: что случилось

Телеведущая показала фото мальчика с гипсом

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Известная украинская телеведущая Оля Фреймут, уже долгое время живущая в Великобритании, поделилась новыми кадрами со своим младшим сыном Валерием. Недавно в семье экс-"Ревизора" произошло пополнение.

На своей странице в Instagram Фреймут опубликовала фото, сделанное уже после вечерней прогулки. На снимке Валерий сидит на пассажирском сиденье автомобиля, пристегнутый ремнем безопасности. Его левая рука загипсована, а сама телеведущая оставила только белое сердечко без объяснений.

Сын Оли Фреймут Валерий. Фото: instagram.com/freimutolia

Сын Оли Фреймут Валерий. Фото: instagram.com/freimutolia

Судя по другим кадрам, опубликованным в тот же вечер, семья гуляла по Лондону, в том числе в одном из самых известных и престижных районов города — Челси. Именно оттуда Фреймут показывала атмосферу вечерних улиц.

Оля Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Пока ведущая не рассказывает, что именно произошло с сыном. Неизвестно, получил ли мальчик перелом, или травма оказалась менее серьезной. Однако на фото Валерий выглядит спокойным и улыбается в камеру, так что, похоже, чувствует себя хорошо.

Напомним, Валерий родился в 2016 году в браке телеведущей с генеральным директором Нового канала Владимиром Локотко. Супруги также воспитывают младшую дочь Евдокию, а от предыдущих отношений Фреймут имеет старшую дочь Злату Митчелл, которая сейчас учится и живет за границей.

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