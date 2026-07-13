Молодший син Олі Фреймут отримав травму у Лондоні: що трапилось
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Телеведуча показала фото хлопчика з гіпсом
Відома українська телеведуча Оля Фреймут, яка вже тривалий час живе у Великій Британії, поділилася новими кадрами зі своїм молодшим сином Валерієм. Нещодавно у родині екс "Ревізора" сталося поповнення.
На своїй сторінці в Instagram Фреймут опублікувала фото, зроблене вже після вечірньої прогулянки. На знімку Валерій сидить на пасажирському сидінні автомобіля, пристебнутий ременем безпеки. Його ліва рука загіпсована, а сама телеведуча залишила лише біле сердечко без жодних пояснень.
Судячи з інших кадрів, опублікованих того ж вечора, родина гуляла Лондоном, зокрема в одному з найвідоміших і найпрестижніших районів міста — Челсі. Саме звідти Фреймут показувала атмосферу вечірніх вулиць.
Поки що ведуча не розповідає, що саме сталося із сином. Невідомо, чи хлопчик отримав перелом, чи травма виявилася менш серйозною. Проте на фото Валерій виглядає спокійним і усміхається в камеру, тож, схоже, почувається добре.
Нагадаємо, Валерій народився у 2016 році в шлюбі телеведучої з генеральним директором Нового каналу Володимиром Локотком. Подружжя також виховує молодшу доньку Євдокію, а від попередніх стосунків Фреймут має старшу доньку Злату Мітчелл, яка нині навчається та живе за кордоном.
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