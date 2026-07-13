Молодший син Олі Фреймут отримав травму у Лондоні: що трапилось

Телеведуча показала фото хлопчика з гіпсом

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Відома українська телеведуча Оля Фреймут, яка вже тривалий час живе у Великій Британії, поділилася новими кадрами зі своїм молодшим сином Валерієм. Нещодавно у родині екс "Ревізора" сталося поповнення.

На своїй сторінці в Instagram Фреймут опублікувала фото, зроблене вже після вечірньої прогулянки. На знімку Валерій сидить на пасажирському сидінні автомобіля, пристебнутий ременем безпеки. Його ліва рука загіпсована, а сама телеведуча залишила лише біле сердечко без жодних пояснень.

Син Олі Фреймут Валерій. Фото: instagram.com/freimutolia

Син Олі Фреймут Валерій. Фото: instagram.com/freimutolia

Судячи з інших кадрів, опублікованих того ж вечора, родина гуляла Лондоном, зокрема в одному з найвідоміших і найпрестижніших районів міста — Челсі. Саме звідти Фреймут показувала атмосферу вечірніх вулиць.

Оля Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Поки що ведуча не розповідає, що саме сталося із сином. Невідомо, чи хлопчик отримав перелом, чи травма виявилася менш серйозною. Проте на фото Валерій виглядає спокійним і усміхається в камеру, тож, схоже, почувається добре.

Нагадаємо, Валерій народився у 2016 році в шлюбі телеведучої з генеральним директором Нового каналу Володимиром Локотком. Подружжя також виховує молодшу доньку Євдокію, а від попередніх стосунків Фреймут має старшу доньку Злату Мітчелл, яка нині навчається та живе за кордоном.

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