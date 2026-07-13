Он был против Путина: умер звездный актер, который покорил сердца миллионов

Звезде было 78 лет

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В Австралии, городе Сидней, на 79-м году жизни скончался новозеландский актер Сэм Нилл. Семья актера рассказала, что он умер внезапно и неожиданно, находясь в окружении близких.

О смерти звезды сообщила его семья в официальном заявлении, опубликованном в Instagram. Причину смерти официально не назвали. В то же время родственники подчеркнули, что Нилл к моменту смерти уже не имел онкологического заболевания — ранее он публично сообщал о ремиссии после борьбы с редкой формой лимфомы, по данным издания The Guardian.

Что говорил о войне в Украине

Сэм Нилл отрицательно высказывался о российском вторжении в Украину. Актер открыто критиковал политику Кремля и называл войну следствием авторитарного стиля управления и культа силы в русской верхушке. В одном из интервью он заявлял, что если бы президентом РФ была женщина, полномасштабное нападение могло бы и не произойти.

Для нескольких поколений зрителей Сэм Нилл навсегда останется доктором Аланом Грантом – палеонтологом из культового фильма "Парк Юрского периода". Именно эта роль в фильме Стивена Спилберга в 1993 году сделала его мировой знаменитостью.

Сэм Нилл в фильме "Парк Юрского периода"

Впоследствии актер вернулся к франшизе в Парк Юрского периода 3, а в 2022 году снова появился на экране в "Мир Юрского периода: Доминион", где воссоединился с оригинальным актерским составом серии.

Сэм Нилл в фильме "Парк Юрского периода". Фото: скриншот с видео

Где еще снимался Сэм Нилл

Среди самых успешных драматических работ Нилла – оскароносный фильм "Пианино" (1993), в котором он превратился в Алисдера Стюарта. В шпионском триллере "Охота за "Красным Октябрем"" (1990) актер сыграл советского капитана Василия Бородина, а в психологическом триллере "Мертвый штиль" (1989) появился на экране вместе с Николь Кидман.

В ленте "Сквозь горизонт" (1997) он исполнил роль доктора Уильяма Вейра, в фильме Джона Карпентера "В пасти безумия" (1994) сыграл страхового эксперта Джона Трента, а еще раньше превратился во взрослого Демиана Торна в "Омени 3: Последняя битва" Голливуд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Москве скончался известный актер, горячо поддерживавший Путина. Он стал звездой именно в Украине.