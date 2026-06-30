Блогер "химик" Репич и его 18-летняя девушка ответили, планируют ли детей

У блогера уже есть взрослая дочь

Известный блоггер "химик" и экс-участник шоу "Пара на миллион" Глеб Репич, в последние дни оказавшийся в центре скандала из-за романа с 18-летней Дарьей, впервые вместе с любимой ответил на вопрос о будущем их отношений. В частности, пара рассказала, планирует ли общих детей.

В своих Instagram-сторис Репич предложил подписчикам задать вопрос. Одно из них касалось пополнения в семье.

Первой ответила Дарья. Девушка коротко заявила, что не желает детей. "Нет, не планирую. Ни одного", — сказала она.

Дарья заявила, что ответила бы с сарказмом, но никто бы ее не понял. Сам Репич признался, что лично не исключает возможности снова стать отцом: "Я бы был не против на самом деле. Если бы ребенок появился, я был бы не против, но она против категорически".

Глеб Репич и его девушка Дарья. Фото: instagram.com/glebrepich

Также Глеб сообщил, что это первые сторис в жизни его девушки, поэтому она заметно нервничала. Эту вставку Дарья попросила обрезать, но Репич сказал, что это нормально.

Напомним, Глеб Репич подтвердил отношения с 18-летней Дарьей. После этого разгорелся скандал из-за почти 20-летней разницы в возрасте (блогеру сейчас 38). В сети сообщили, что их отношения начались, когда ей было 17, а сама девушка в "шапке" профиля указала, что Глеб был ее учителем физики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Екатерина Остапчук высказалась о разнице в возрасте на фоне скандала с Репичем. А певица Кристина Соловой поддержала Глеба и его возлюбленную и пожелала им счастья.