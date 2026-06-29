Уже не ягодка: как сейчас выглядит Виктория Бекхэм

Певица попала в объективы камер без грамма косметики

Виктория Бекхэм оказалась в центре внимания после того, как папарацци сфотографировали ее без макияжа. Бывшую участницу Spice Girls и дизайнер заметили в Лондоне после визита в салон ее близкой подруги — известной косметологи Керен Бартов.

В сети стали обсуждать внешность певицы. Из-за аномальной жары в Великобритании 52-летняя Бекхэм выбрала максимально удобный образ — черный спортивный топ, леггинсы, бейсболку и кроссовки Nike. После косметических процедур она вышла без макияжа.

В соцсетях пользователи обратили внимание, что кожа Виктории выглядит ухоженно, хотя возрастные изменения уже заметны. Особо обратили внимание на ее подтянутые руки и стройную фигуру.

Виктория Бекхэм. Фото: bilshe.com

Рост Виктории Бекхэм составляет примерно 163 сантиметра, а ее вес, по данным британских таблоидов, длительно колеблется в пределах 48-50 килограммов. Сама знаменитость говорила, что не гонится за цифрами на весах, но внимательно следит за своим здоровьем и физической формой.

Секрет ее внешности – прежде всего дисциплина. Дэвид Бекхэм не раз рассказывал в своих интервью, что жена уже более 25 лет каждый день завтракает одинаково — жаренной на гриле рыбой (обычно лососем или рыбу-мечем) и тушеными овощами (преимущественно спаржей, цуккини или брокколи).

Не меньшее внимание уже много лет привлекает и брак дизайнера с Дэвидом Бекхэмом. Пара поженилась еще в 1999 году и воспитала четырех детей — Бруклина, Ромео, Круза и Гарпер и после всех родов Виктория выглядит роскошно. Несмотря на постоянные слухи о кризисе в отношениях, они регулярно демонстрируют семейную идиллию.

Виктория Бекхэм с родителями и мужем Дэвидом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Если сравнить современные фотографии Виктории Бекхэм с кадрами начала 2000-х, становится очевидно, что она изменилась гораздо меньше, чем большинство ее ровесниц в шоу-бизнесе. Знаменитость сохранила стройную фигуру, четкий овал лица и красивую кожу. Хотя время оставило легкие следы в виде морщин и менее упругой кожи, в общем жена Дэвида Бекхэма выглядит почти так же, как и два десятилетия назад.

Виктория Бекхэм во времена Spice Girls. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Бекхэмы окончательно поссорились из-за понравившегося в соцсетях. Узнайте детали скандала.