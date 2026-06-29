Вже не ягідка: як зараз виглядає Вікторія Бекхем

Співачка потрапила в об'єктиви камер без жодного грама косметики

Вікторія Бекхем опинилася в центрі уваги після того, як папараці сфотографували її без макіяжу. Колишню учасницю Spice Girls та дизайнерку помітили в Лондоні після візиту до салону її близької подруги — відомої косметологині Керен Бартов.

У мережі стали обговорювати зовнішність співачки. Через аномальну спеку у Великій Британії 52-річна Бекхем обрала максимально зручний образ: чорний спортивний топ, легінси, бейсболку та кросівки Nike. Після косметичних процедур вона вийшла без макіяжу, тож фотографам вдалося зафіксувати її природний вигляд.

У соцмережах користувачі звернули увагу, що шкіра Вікторії має доглянутий вигляд, хоча вікові зміни вже помітні. Особливо звернули увагу на її підтягнуті руки та струнку фігуру.

Вікторія Бекхем. Фото: bilshe.com

Зріст Вікторії Бекхем становить приблизно 163 сантиметри, а її вага, за даними британських таблоїдів, тривалий час коливається в межах 48-50 кілограмів. Сама знаменитість говорила, що не женеться за цифрами на вагах, але уважно стежить за своїм здоров'ям і фізичною формою.

Секрет її зовнішності — насамперед дисципліна. Девід Бекхем не раз розповідав у своїх інтерв'ю, що дружина вже понад 25 років щодня снідає однаково — смажену на грилі рибу (зазвичай лосось або рибу-меч) та тушковані овочі (переважно спаржу, цукіні чи броколі).

Не меншої уваги вже багато років привертає і шлюб дизайнерки з Девідом Бекхемом. Пара одружилася ще у 1999 році і виховала чотирьох дітей — Брукліна, Ромео, Круза та Гарпер і після усіх пологів Вікторія виглядає розкішно. Попри постійні чутки про кризу у стосунках, вони регулярно демонструють сімейну ідилію.

Вікторія Бекхем із батьками і чоловіком Девідом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Якщо порівняти сучасні фотографії Вікторії Бекхем із кадрами початку 2000-х, стає очевидно, що вона змінилася значно менше, ніж більшість її ровесниць у шоубізнесі. Знаменитість зберегла струнку фігуру, чіткий овал обличчя та красиву шкіру. Хоча час залишив легкі сліди у вигляді зморшок і менш пружної шкіри, загалом дружина Девіда Бекхема виглядає майже так само, як і два десятиліття тому.

Вікторія Бекхем у часи Spice Girls. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Бекхеми остаточно посварилися через вподобайку в соцмережах. Дізнайтеся деталі скандалу.