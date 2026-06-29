Вже не ягідка: як зараз виглядає Вікторія Бекхем
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Співачка потрапила в об'єктиви камер без жодного грама косметики
Вікторія Бекхем опинилася в центрі уваги після того, як папараці сфотографували її без макіяжу. Колишню учасницю Spice Girls та дизайнерку помітили в Лондоні після візиту до салону її близької подруги — відомої косметологині Керен Бартов.
У мережі стали обговорювати зовнішність співачки. Через аномальну спеку у Великій Британії 52-річна Бекхем обрала максимально зручний образ: чорний спортивний топ, легінси, бейсболку та кросівки Nike. Після косметичних процедур вона вийшла без макіяжу, тож фотографам вдалося зафіксувати її природний вигляд.
У соцмережах користувачі звернули увагу, що шкіра Вікторії має доглянутий вигляд, хоча вікові зміни вже помітні. Особливо звернули увагу на її підтягнуті руки та струнку фігуру.
Зріст Вікторії Бекхем становить приблизно 163 сантиметри, а її вага, за даними британських таблоїдів, тривалий час коливається в межах 48-50 кілограмів. Сама знаменитість говорила, що не женеться за цифрами на вагах, але уважно стежить за своїм здоров'ям і фізичною формою.
Секрет її зовнішності — насамперед дисципліна. Девід Бекхем не раз розповідав у своїх інтерв'ю, що дружина вже понад 25 років щодня снідає однаково — смажену на грилі рибу (зазвичай лосось або рибу-меч) та тушковані овочі (переважно спаржу, цукіні чи броколі).
Не меншої уваги вже багато років привертає і шлюб дизайнерки з Девідом Бекхемом. Пара одружилася ще у 1999 році і виховала чотирьох дітей — Брукліна, Ромео, Круза та Гарпер і після усіх пологів Вікторія виглядає розкішно. Попри постійні чутки про кризу у стосунках, вони регулярно демонструють сімейну ідилію.
Якщо порівняти сучасні фотографії Вікторії Бекхем із кадрами початку 2000-х, стає очевидно, що вона змінилася значно менше, ніж більшість її ровесниць у шоубізнесі. Знаменитість зберегла струнку фігуру, чіткий овал обличчя та красиву шкіру. Хоча час залишив легкі сліди у вигляді зморшок і менш пружної шкіри, загалом дружина Девіда Бекхема виглядає майже так само, як і два десятиліття тому.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Бекхеми остаточно посварилися через вподобайку в соцмережах. Дізнайтеся деталі скандалу.